«Нюдсы, которые светят нам»: в сети завирусилось новое фото Пригожина

В сети появилось новое фото Евгения Пригожина на койке в палаточном лагере. Изображение завирусилось и стало очередным мемом про главу ЧВК «Вагнер».
Первым 14 июля эту картинку опубликовал телеграм-канал «Reverse Side of the Medal», его авторов подозревают в связях с наемниками. «В одном из чатов появилась весьма необычная фотография Евгения Пригожина. В метаданных оригинального фото дата съемки 12 июля 7.24 утра», — говорится в его сообщении.
В ту же пятницу Министерство обороны Беларуси сообщило о присутствии ЧВК на своей территории. Согласно его посту, «вагнера» стали инструкторами лагеря в Осиповичах и обучают армейских солдат военным дисциплинам.
Пригожин был в Беларуси в ночь на 12 июля, утверждают авторы телеграм-канала «Белорусский Гаюн», который отслеживает перемещения военных страны и признан там экстремистским формированием. Вечером 11 июля, говорят блогеры, борт Пригожина прилетел на аэродром в Мачулищах, после чего оттуда вылетели два вертолета в сторону Осиповичей. Днем 12 числа они вернулись обратно на аэродром, а принадлежащий бизнесмену самолет отправился в Россию.
Изображение Пригожина в трусах и майке не осталось незамеченным в сети. В твиттере оно стало поводом для многочисленных шуток.
Главу ЧВК сравнили с отцом, который не стал переодеваться для встречи с подругой сына или уснул перед телевизором. Также пользователи представили его обращение к Шойгу и Герасимову за пододеяльником и штанами, фотографию — неудачным нюдсом, а самого Пригожина — страдающим от выросших цен релокантом.
В начале этой недели стало известно о встрече Пригожина и Владимира Путина, которая состоялась 29 июля, через неделю после мятежа наемников.
По словам самого Путина, которые привел журналист Андрей Колесников, на встрече было 35 человек. Он сказал, что в качестве одного из вариантов трудоустройства он предложил им продолжить службу под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. «Многие кивали, когда я это говорил, а Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“», — отметил президент.