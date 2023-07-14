Shot сообщил, что сеть Domino’s Pizza переименуется в Best Price Pizza. В компании это отрицают

Сеть пиццерий Domino’s Pizza поменяет название большей части своих российский точек на Best Price Pizza, сообщает телеграм-канал «Shot Проверка» со ссылкой на источник. Сотрудникам выдали новую форму, вывески меняют.
Официально название сменится только 17 июля. «Shot Проверка» поделилась фотографиями новых логотипа и формы.
В конце 2022 года управляющая брендом Domino’s Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии компания DP Eurasia сообщила, что рассматривает разные варианты, связанные с работой на российской территории. Среди них — продажа местного бизнеса.
В марте того же года DP Eurasia приостановила получение роялти от российских операций и прекратила инвестиции в стране — заведения сети при этом продолжили функционировать.