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Shot сообщил, что сеть Domino’s Pizza переименуется в Best Price Pizza. В компании это отрицают

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45
Обновлено в 19:14:

ТАСС сообщили в пресс-службе Domino’s Pizza, что сеть пиццерий продолжит работу в РФ под прежним названием.

Сеть пиццерий Domino’s Pizza поменяет название большей части своих российский точек на Best Price Pizza, сообщает телеграм-канал «Shot Проверка» со ссылкой на источник. Сотрудникам выдали новую форму, вывески меняют.

Официально название сменится только 17 июля. «Shot Проверка» поделилась фотографиями новых логотипа и формы.

© «Shot Проверка»/Telegram
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© «Shot Проверка»/Telegram
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В конце 2022 года управляющая брендом Domino’s Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии компания DP Eurasia сообщила, что рассматривает разные варианты, связанные с работой на российской территории. Среди них — продажа местного бизнеса.

В марте того же года DP Eurasia приостановила получение роялти от российских операций и прекратила инвестиции в стране — заведения сети при этом продолжили функционировать.

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