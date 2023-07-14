«Только славянам»: жителю Москвы не отдали собаку из приюта из‑за его нерусского имени

Житель Москвы рассказал в твиттере как столкнулся с ксенофобией, когда хотел забрать бездомного пса из приюта. Ему не отдали собаку из‑за «неславянского» имени.
Пользователь под ником @piridyne увидел четырехлетнего пса по кличке Джус на сайте «Подбери собаку» и ему «очень захотелось приютить этого песика», который находится на передержках с февраля. Однако обратившись по указанному контакту через WhatsApp, диалог «повернул не в ту степь», отмечает он.
По словам @piridyne, на его странице в WhatsApp указаны его имя и фамилия, которые «не совсем славянские». В диалоге с ним собеседница заявила, что пес отдается в семью «только славянам».
Москвич в ответ уточнил, что он гражданин России, обеспечен и живет в собственной квартире. Но это не переубедило собеседницу: «Я вам озвучила условия, по которым отдается собака <…> Джуса я вам не отдам».
@piridyne отметил, что уже несколько месяцев думает завести кота или пса из приюта. По его словам, он умеет общаться с собаками и дрессировать их, поскольку год был волонтером в кружке «Юный кинолог» в приюте для животных.
Пользователь также пояснил, что родился в России и является гражданином страны уже 20 лет. «С ксенофобией за всю свою жизнь я сталкивался, конечно, в самых различных её проявлениях большое-пребольшое количество раз. Но чтобы вот таким образом….», — написал @piridyne.
Пост @piridyne набрал за пять дней более 276 тыс. просмотров. А в комментариях под ним появилось множество слов поддержки и предложений забрать других псов или котиков.
Недавно «Бумага» выяснила, что более 22% предложений об аренде квартир в Петербурге ксенофобские. «В проанализированных текстах владельцы пишут, что они сдадут квартиры „славянам“, „гражданам славянской национальности“, „гражданам славянам“ или „людям славянской внешности“. При этом арендодатели часто используют наречие „только“ и восклицательные знаки, а также пишут про требования заглавными буквами», — сказано в исследовании.