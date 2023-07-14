«Только славянам»: жителю Москвы не отдали собаку из приюта из‑за его нерусского имени

Пользователь также пояснил, что родился в России и является гражданином страны уже 20 лет. «С ксенофобией за всю свою жизнь я сталкивался, конечно, в самых различных её проявлениях большое-пребольшое количество раз. Но чтобы вот таким образом….», — написал @piridyne.