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OpenAI будет обучать нейросеть на текстах Associated Press

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

Associated Press заключило двухлетнее соглашение с OpenAI (материнской компанией ChatGPT) о доступе к материалам агентства для обучения нейросети. Об этом сообщает Axios.

В рамках сделки OpenAI лицензирует часть текстового архива AP начиная с 1985 года. В свою очередь, агентство получит доступ к технологиям и продуктам, разработанным OpenAI. Сейчас компании все еще работают над техническими деталями.

Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп заявил, что «обратная связь AP, а также доступ к их высококачественному архиву фактических текстов помогут улучшить возможности и полезность систем OpenAI».

Старший вице-президент и директор по доходам AP Кристин Хайтманн подчеркнула важность того, чтобы редакции могли использовать ИИ на благо журналистики. «AP решительно поддерживает систему, которая обеспечит защиту интеллектуальной собственности и справедливое вознаграждение создателей контента за их работу», — добавила она.

Это первое официальное соглашение об обмене новостями, заключенное между крупным американским агентством и компанией, занимающейся разработкой ИИ.

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