Карена Шаиняна*, рассказывающего о проблемах ЛГБТ, внесли в список террористов и экстремистов

В апреле Минюст включил Шаиняна в список иностранных агентов. Поводом стал его ютуб-канал «Открытый разговор с веселыми людьми», где блогер рассказывает о толерантности к ЛГБТК-персонам, телеграм-канал об ЛГБТК-просвещении, посты о деле Юлии Цветковой*, репосты «Медузы»* и телеканала «Дождь»*, а также работа на нем. Иностранным финансированием Минюст счел деньги, поступившие от Google.