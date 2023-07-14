Карена Шаиняна*, рассказывающего о проблемах ЛГБТ, внесли в список террористов и экстремистов

Журналиста Карена Шаиняна*, который рассказывает о проблемах ЛГБТ-сообщества, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Согласно данным реестра, на него завели дело по экстремистской статье. Ранее о возбуждении уголовного дела против Шаиняна не сообщалось.
Журналист сказал, что ничего не знает о заведенном на него экстремистском деле. «Я честно делаю свое дело, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик, такой у меня комментарий», — заявил он.
В апреле Минюст включил Шаиняна в список иностранных агентов. Поводом стал его ютуб-канал «Открытый разговор с веселыми людьми», где блогер рассказывает о толерантности к ЛГБТК-персонам, телеграм-канал об ЛГБТК-просвещении, посты о деле Юлии Цветковой*, репосты «Медузы»* и телеканала «Дождь»*, а также работа на нем. Иностранным финансированием Минюст счел деньги, поступившие от Google.
На ютуб-канал Шаиняна подписаны более 200 тыс. пользователей. В разное время на нем выходили шоу «Straight Talk with Gay People» с участием открытых квир-людей, документальный сериал «Квирография» о жизни представителей ЛГБТК в России и программа «За гранью» — о действительности и мыслях людей за пределами Москвы.
*Включены Минюстом в список иностранных агентов.