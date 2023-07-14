Twitter начал делиться доходами от рекламы с пользователями, купившими подписку

Twitter начал платить пользователям деньги от рекламы, которая появляется между их твитами. Купившие подписку Blue, чьи просмотры перевалили отметку в 5 млн за последние три месяца, могут рассчитывать на долю от доходов, узнал TechCrunch.
По словам владельца соцсети Илона Маска, на первом этапе между авторами распределят 5 млн долларов. TechChurch пишет, что для популярных пользователей это выплаты значительного размера: писатель Брайан Крассенштейн, у которого около 750 тыс. подписчиков, сказал, что получил 24 305 долларов; музыкальный блогер SK (230 тыс. читателей) заработал 2236 долларов, а политический обозреватель Бенни Джонсон (1,7 млн фолловеров) — 9546 долларов.
Размер выплат зависит от количества просмотров твитов. Блогерка Эшли Сент-Клер (710 тыс. подписчиков) написала, что заработала 7153 доллара и, согласно ее «математике на салфетке», с февраля по июль ее посты посмотрели 840 млн раз. Это значит, что тысяча показов стоит 0,0085 доллара, миллион — 8,52 доллара. Неясно, фиксированная ли цена на просмотр одного твита или она варьируется от пользователя к пользователю.
Доходы от рекламы не смогут получить создатели сексуализированного контента, «схем пирамид и быстрого обогащения», контента с насилием, преступным поведением, азартными играми, наркотиками и алкоголем. Если создатель пытается монетизировать защищенный авторским правом контент, которым он не владеет, получить деньги также не получится.
Подписка Twitter Blue — одно из нововведений платформы микроблогов Twitter, появившееся после покупки соцсети Илоном Маском. Подписка, в частности, позволяет получить галочку подлинности аккаунта (раньше она была бесплатной).
Кроме того, подписка дает другие дополнительные возможности пользователям. С ее помощью они могут видеть меньше рекламы, получать ранний доступ к нововведениям, а их сообщения показываются выше при поиске.