Twitter начал делиться доходами от рекламы с пользователями, купившими подписку

Размер выплат зависит от количества просмотров твитов. Блогерка Эшли Сент-Клер (710 тыс. подписчиков) написала, что заработала 7153 доллара и, согласно ее «математике на салфетке», с февраля по июль ее посты посмотрели 840 млн раз. Это значит, что тысяча показов стоит 0,0085 доллара, миллион — 8,52 доллара. Неясно, фиксированная ли цена на просмотр одного твита или она варьируется от пользователя к пользователю.