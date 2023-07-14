Илон Маск подал в суд на четырех неназванных лиц из‑за незаконного сбора данных в Twitter

По данным CNBC, у этого дела могут возникнуть проблемы, так как в 2022 году Девятый апелляционный округ США постановил, что извлечение общедоступных данных не нарушает Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Однако извлечение данных может быть незаконным, если это было сделано в рамках неосновательного обогащения.