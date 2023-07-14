Илон Маск подал в суд на четырех неназванных лиц из‑за незаконного сбора данных в Twitter

Компания Илона Маска X Corp. подала иск против четырех неназванных лиц, которые обвиняются в незаконном извлечении пользовательских данных из Twitter. Об этом сообщает CNBC.
Компания требует возмещения ущерба в размере более миллиона долларов. При этом личности обвиняемых до сих пор не установлены, вместо них в иске указаны IP-адреса.
В документе также говорится, что несколько организаций пытались за короткий промежуток времени собрать все твиты, которые когда‑либо были сделаны в соцсети. В связи с этим Twitter ранее был вынужден ввести лимит на чтение постов.
Из‑за этого Маск столкнулся с негативной реакцией пользователей. Бизнесмен дважды поднимал лимиты: последний раз до 10 000 твитов для подписчиков Twitter Blue, 1000 — для всех остальных пользователей и 500 — для новых аккаунтов.
По данным CNBC, у этого дела могут возникнуть проблемы, так как в 2022 году Девятый апелляционный округ США постановил, что извлечение общедоступных данных не нарушает Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Однако извлечение данных может быть незаконным, если это было сделано в рамках неосновательного обогащения.