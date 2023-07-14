Автоконцерн Isuzu ушел из России

Концерн передал акции своей дочерней компании — российскому автопроизводителю «Солерс», с которым у него было совместное предприятие.
Решение выйти из российского бизнеса Isuzu принял, поскольку его производство было остановлено из‑за российской военной операции на Украине и введенных против РФ санкций.
О том, что Isuzu рассматривает возможность покинуть российский рынок, стало известно в сентябре прошлого года. Компания владела заводом в Ульяновске, на котором производили грузовики и пикапы. В ее дилерскую сеть входили более ста точек в России, Армении и Казахстане, отмечает РБК.
NHK уточняет, что компания приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске в марте 2022 года, но впоследствии оно так и не возобновилось. В Isuzu при этом заявляли о намерении продолжать работу в России и выплачивали зарплату российским сотрудникам.