Автоконцерн Isuzu ушел из России

NHK уточняет, что компания приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске в марте 2022 года, но впоследствии оно так и не возобновилось. В Isuzu при этом заявляли о намерении продолжать работу в России и выплачивали зарплату российским сотрудникам.