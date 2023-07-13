В Калифорнии выдра отбирает доски у серфингистов, чтобы покачаться на волнах

В Калифорнии морская выдра начала атаковать серфингистов: она отнимает у спортсменов доски, чтобы самой качаться на них на волнах. Об этом написал The Guardian.
Фотограф Марк Вудворд в последние недели выкладывал снимки выдр на досках для серфинга в своих соцсетях. Эти кадры вызывают умиление у многих пользователей, однако жители Калифорнии обеспокоены необычным поведением животных.
Особенно местных тревожит пятилетняя выдра под кодовым номером 841. Она стала вести себя агрессивно и участвовала во множестве неприятных инцидентов между людьми и животными.
Специалисты по охране природы пока никак не могут объяснить нетипичное поведение выдры. Они предполагают, что оно может быть связано с гормональными перепадами или с тем, что люди подкармливают морских животных.
В результате те теряют страх перед человеком и могут даже начать атаковать их, как 841. Ученые намерены отыскать наиболее опасную выдру, выловить ее и переселить подальше от серф-спотов.
Первым делом 841 планируют поселить в аквариум Монтерей-Бэй, а затем власти подыщут для нее подходящий постоянный дом. Пока же 841 не поймана, серферам и каякерам рекомендуют держаться от выдры на расстоянии.