Проект по продвижению патриотизма для детей с синдромом Дауна получил президентский грант

Фонд президентских грантов поддержал проект по продвижению патриотических ценностей для детей с синдромом Дауна. Об этом сообщается на сайте фонда.
Общая сумма проекта 2,46 млн рублей, из которых 1,9 млн будут получены по гранту и еще 560 тыс. через софинансирование. Автор проекта — организация содействия защите прав и законных интересов граждан с синдромом Дауна и членов их семей «Время перемен».
Проект предусматривает проведение детьми и подростками с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями патриотических мероприятий. Эти мероприятия будут направлены на чествование ветеранов ВОВ и поддержку людей из регионов, которые «находятся на переднем крае борьбы нашей Родины за свои интересы», говорится в описании гранта.
В ходе подготовки таких мероприятий дети будут репетировать хореографию и вокал для музыкального мини-спектакля «Домой, с Победой», который они представят к 9 Мая. Еще подопечные будут заниматься в художественной и учебной мастерских. Там они вместе с волонтерами изготовят раскраски для учебных заведений ЛНР и ДНР, кухонные полотенца, сумки, открытки и блокноты для ветеранов.
«Самое главное, эти мероприятия, подготовка к ним помогут ребятам почувствовать сопричастность к той борьбе за свою независимость, которую вела наша страна в годы Великой Отечественной войны и которую ведет сейчас», — сказано в описании проекта.
География проекта охватывает Москву и Подмосковье. Срок его реализации — с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024-го.