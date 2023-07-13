Проект по продвижению патриотизма для детей с синдромом Дауна получил президентский грант

В ходе подготовки таких мероприятий дети будут репетировать хореографию и вокал для музыкального мини-спектакля «Домой, с Победой», который они представят к 9 Мая. Еще подопечные будут заниматься в художественной и учебной мастерских. Там они вместе с волонтерами изготовят раскраски для учебных заведений ЛНР и ДНР, кухонные полотенца, сумки, открытки и блокноты для ветеранов.