В Твери студентки циркового колледжа обвинили преподавателя в домогательствах

Студентки Тверского колледжа культуры имени Львова обвинили преподавателя Михаила Волнухина в домогательствах. Об этом написала «Черта» со ссылкой на девушек.
Юные циркачки, некоторые из которых несовершеннолетние, заявили, что Волнухин якобы писал им непристойные сообщения и склонял к сексу. Из‑за этих обвинений мужчину задержали в июне, но позднее отпустили под домашний арест.
Волнухин — декан кафедры циркового искусства в колледже. Год назад он познакомился с 16-летней девушкой на фестивале циркового искусства и, как утверждает она, начал писать ей сообщения с вопросами о сексе.
«В основном он спрашивал, какие размеры [члена] я люблю, какие позы, интересовался про отношения — сколько у меня было парней и когда», — поделилась девушка (в статье ее называют Дарьей).
По словам Дарьи, старшекурсницы назвали переписку с Волнухиным «нормой» для колледжа. Только одна из учащихся заявила, что такого происходить не должно, после чего Дарья заблокировала мужчину в соцсетях.
Однако перед началом учебы ей пришлось разблокировать его, чтобы уточнить информацию о поступлении. Волнухин больше не писал девушке непристойные сообщения, но стал, как считает та, относиться к ней предвзято.
Позднее Дарья узнала по меньшей мере о семи случаях домогательств, которым преподаватель подвергал в соцсетях учениц колледжа. «Но есть еще выпускницы, которым он тоже такое писал», — добавила она.
«По моим наблюдениям, он строчит, присылает фотографии в трусах в основном первокурсницам, у которых либо нет отца, либо родители далеко, то есть приезжим. Зачастую, как говорят девочки, вызывает их в кабинет, где прямо спрашивает: „Где твои родители?“ Раньше он писал во „ВКонтакте“, а потом перешел на телеграм. Всю ночь там строчит, а потом удаляет, видимо, как утром протрезвеет», — рассказала мама Дарьи.
Женщина пыталась поговорить с завучем учебного заведения, но та якобы «делала круглые глаза и говорила, что впервые слышит» о неподобающем поведении Волнухина. Студентки же утверждают, что неоднократно обращались к завучу с жалобами на домогательства.
Беседы с коллегами Волнухина не привели ни к какому результату, и тогда Дарья и еще три девушки написали заявление в полицию, а когда его не приняли — обратились в Следственный комитет по Тверской области.
Выпускница колледжа Юлия (настоящее имя девушка скрыла) подтвердила слова Дарьи. Она рассказала, что сперва Волнухин «производил впечатление добродушного дядьки, который помогал» по учебе, а затем стал присылать сомнительные сообщения ей и ее однокурсницам.
«Когда мы остались вдвоем, он подошел и спросил: „Что, пиво пить будем?“ Я сказала, что не пью. Он уговаривал, мол, давай разок, по бокальчику. Потом сел рядом со мной, положил свою руку на мою и опять говорит: „Давай пива попьем?“ Я пыталась в шутку все перевести, что еще оставалось делать? Он ведь пьяный был. Потом он как‑то ночью пришел в мою комнату, пока я спала, и смотрел на меня, когда я проснулась и испугалась, он ушел», — призналась девушка.
Она отметила, что насильно Волнухин никого «к себе в кабинет не уводил», но во время контрольного взвешивания мог приобнять циркачек за плечи, шлепнуть по попе или оценить грудь.
Волнухину, как утверждает мама Дарьи, предъявили обвинения в развратных действиях и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Студентки колледжа теперь опасаются его, а также старшекурсниц, которые вступились за преподавателя.
«Они сказали, что переломают нам с подругой ноги. Говорили, чтобы мы отозвали заявление и забрали документы из колледжа, так как они нам не дадут тут в любом случае доучиться», — поделилась Дарья.
Михаил Волнухин — мастер спорта СССР по спортивной акробатике, судья всероссийской и международной категории. Он преподает в Тверском колледже культуры основы цирковых жанров, физкультуру, акробатику и историю цирка. Ему 54 года.