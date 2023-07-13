В Твери студентки циркового колледжа обвинили преподавателя в домогательствах

«Когда мы остались вдвоем, он подошел и спросил: „Что, пиво пить будем?“ Я сказала, что не пью. Он уговаривал, мол, давай разок, по бокальчику. Потом сел рядом со мной, положил свою руку на мою и опять говорит: „Давай пива попьем?“ Я пыталась в шутку все перевести, что еще оставалось делать? Он ведь пьяный был. Потом он как‑то ночью пришел в мою комнату, пока я спала, и смотрел на меня, когда я проснулась и испугалась, он ушел», — призналась девушка.