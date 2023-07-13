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Госдума ввела штрафы и проверки для людей и организаций, взаимодействующих с иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 19:22

Госдума приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта, которые вводят внеплановые проверки и штрафы для лиц, взаимодействующих с иноагентами, но не обладающих этим статусом. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документы обязывают людей, организации и органы публичной власти, контактирующие с иностранными агентами, соблюдать ограничения, предусмотренные законом об иноагентах. А также запрещает им помогать иноагентам в обходе ограничений.

Первый законопроект вводит внеплановые проверки для лиц, взаимодействующих с иноагентами. Нарушения будет искать Минюст, который сможет выносить лицам предупреждения и требовать устранения этих нарушений в течение указанного срока.

Второй документ устанавливает штрафы для тех, кто эти нарушения не устранит. Для физических лиц они составят до 50 тыс. рублей, для должностных — до 100 тыс. рублей, для юридических — до 300 тыс.

По мнению авторов поправок, поскольку сейчас закон об иноагентах контролирует лишь людей с таким статусом, сотрудничающие с ними лица могут помогать им в обходе ограничений. Кроме того, считают инициаторы закона, в действующих законах есть лазейки, благодаря которым иностранные агенты могут получить имущественную помощь от государства.

«Очевидно, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена», — говорится в пояснительной записке к первому законопроекту.

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