Госдума ввела штрафы и проверки для людей и организаций, взаимодействующих с иноагентами

По мнению авторов поправок, поскольку сейчас закон об иноагентах контролирует лишь людей с таким статусом, сотрудничающие с ними лица могут помогать им в обходе ограничений. Кроме того, считают инициаторы закона, в действующих законах есть лазейки, благодаря которым иностранные агенты могут получить имущественную помощь от государства.