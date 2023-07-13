Четыре девушки попали в реанимацию после похода в московский бар. Полиция не принимает их заявлений

Четыре девушки оказались в реанимации с симптомами тяжелого отравления после посещения московского бара Pipl, выяснила «Коса». Три случая произошли в один и тот же вечер. Все жертвы потеряли сознание и очнулись в больницах, после того как выпивали в баре. Полиция отказывается принимать заявления у девушек.
3 июня основательница рекламного агентства для стримеров Владлена пришла в бар Pipl вместе с сестрой Амалией. Там девушки выпили бесплатные коктейли: с 11 вечера до полуночи в Pipl действует фри-бар. Позже их угостили еще двумя шотами текилы парни Сергей и Егор, с которыми они познакомились в курилке. По словам девушек, Егор работает в Pipl, а Сергей — бывший сотрудник бара.
Амалия рассказывает, что в один момент молодые люди начали к ним приставать. «Один обнимал и пытался поцеловать сестру, а второй меня. Я отшила их и пододвинула к себе сестру. Тот парень, который пытался меня поцеловать, распсиховался и ушел. Мы с Владленой пошли танцевать вдвоем», — сказала она.
Через некоторое время Амалия разминулась с сестрой, а затем нашла ее в ВИП-зоне «с одним из тех парней». Когда Амалии удалось пройти к Владлене, охранник по какой‑то причине решил вывести их на улицу.
Девушки вышли из бара около половины третьего ночи. Владлене стало плохо, и она упала на землю. Ее сестра вызвала скорую помощь, при этом Сергей убеждал ее этого не делать.
В результате Владлену госпитализировали, а 5 июня она пришла в себя в реанимации, подключенной к аппарату ИВЛ, с трубками во рту и носу. Владлена говорит, что не помнит, как ее забирали в больницу, последнее ее воспоминание — как она сидит в ВИП-зоне и просит Сергея и Егора найти ее сестру.
Владлене поставили диагноз «токсическое действие неуточненного вещества». Какое‑то время она провела в состоянии сопора, то есть в оцепенении и беспамятстве с сохранением рефлекторной деятельности.
«Коса» нашла еще трех девушек, которые тоже попали в реанимацию после посещения бара Pipl. Специалисты, к которым обратилось издание, нашли в их медицинских документах нестыковки. У некоторых пострадавших написано про отравление неизвестным веществом, у одной — про отравление галлюциногенами, а у другой в документах сказано, что при ней был пакет с неизвестным веществом, хотя сама она говорит, что наркотики не употребляет.
Обо всех подобных случаях, как отмечают специалисты, медики должны сообщать в полицию, проводить наркологические экспертизы и ставить пациента на учет. Однако ни с одной из девушек этого сделано не было.
Одна из пострадавших сказала, что опасается постановки на учет в наркодиспансере, а знакомые намекнули ей, что у бара есть крыша. В итоге она решила не обращаться в полицию. Две другие девушки заявили, что пробовали писать заявления по поводу отравлений, но полицейские не приняли их, объяснив, что уже проверяли подобные случаи в этом баре и ничего не обнаружили.
На Google-картах в карточке бара из шести комментариев четыре посвящены отравлениям. Три отзыва были написаны месяц назад: «В напиток девушке подсыпали отраву, бар проигнорировал ситуацию и спихнул все на саму девушку»; «Несколько девушек оказалось в коме после посещения бара. Без комментариев»; «Травят посетителей!!! Буквально! Девушка неделю в коме провалялась!!!»