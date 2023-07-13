Четыре девушки попали в реанимацию после похода в московский бар. Полиция не принимает их заявлений

«Коса» нашла еще трех девушек, которые тоже попали в реанимацию после посещения бара Pipl. Специалисты, к которым обратилось издание, нашли в их медицинских документах нестыковки. У некоторых пострадавших написано про отравление неизвестным веществом, у одной — про отравление галлюциногенами, а у другой в документах сказано, что при ней был пакет с неизвестным веществом, хотя сама она говорит, что наркотики не употребляет.