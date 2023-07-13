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Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при производстве пива и сидра

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:13

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и других напитков. Об этом сообщается на сайте Думы.

За нарушение юрлицам будет грозить штраф в размере от 100 до 150 тыс. рублей с возможной конфискацией продукции, оборудования и сырья. При грубых нарушениях размер штрафа увеличивается до 150–200 тыс. рублей, а производителю будет грозить приостановка деятельности на срок до тридцати суток.

Грубым нарушением являются производство/оборот пива, сидра, медовухи и пр. с добавлением этилового спирта, использование оборудования без автоматических средств измерения объема готовой продукции и передачи информации в ЕГАИС, а также нахождение не принадлежащего производителю напитков оборудования на территориях складских и производственных помещений.

В начале июня появились сообщения о первых случаях отравления суррогатным сидром «Мистер сидр». СК возбудил уголовное дело, на частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области, где производился напиток, прошли следственные действия.

В слабоалкогольном напитке были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья. По последним данным, суррогатным сидром в России отравились 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок.

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