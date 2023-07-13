Госдума приняла закон о запрете возить по России более 10 пачек сигарет

Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании перемещения никотинсодержащей продукции физическими лицами по территории РФ.
Теперь совершеннолетний гражданин может перевозить по стране не более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар, или 250 грамм табака, или 50 миллилитров никотинсодержащей жидкости.
«Неконтролируемый оборот никотинсодержащей продукции представляет угрозу для экономических интересов РФ. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, повышению ценовой доступности нелегальной никотинсодержащей продукции, в первую очередь для несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке к документу.
В феврале Госдума обсуждала введение единого стандарта для дизайна пачек сигарет. По словам одного из участников дискуссии, инициатива предполагает, что все упаковки сигарет будут выпускаться без корпоративных логотипов и цветов, а также товарных знаков. Цель — снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.