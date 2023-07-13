Госдума приняла закон о запрете возить по России более 10 пачек сигарет

В феврале Госдума обсуждала введение единого стандарта для дизайна пачек сигарет. По словам одного из участников дискуссии, инициатива предполагает, что все упаковки сигарет будут выпускаться без корпоративных логотипов и цветов, а также товарных знаков. Цель — снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.