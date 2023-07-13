ФСБ заявила о задержании ЛГБТ-активиста за финансовую помощь ВСУ

Накануне Екатерина Мизулина сообщила о задержании в Москве блогера-трансперсоны Хилми Форкс. На нее завели уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Наказание по данной части статьи предполагает от двух до шести лет лишения свободы.