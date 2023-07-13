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ФСБ заявила о задержании ЛГБТ-активиста за финансовую помощь ВСУ

Семён Гудошников
Сегодня в 14:47

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Орловской области — «активиста ЛГБТ-движения, ранее изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там заявили, что задержанный, чье имя не раскрывается, перевел деньги на украинский банковский счет для финансовой помощи ВСУ. В отношении него заведено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена), которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ также утверждают, что задержанный — волонтер «ОВД-Инфо»* и «администратор антироссийского информационного ресурса».

Накануне Екатерина Мизулина сообщила о задержании в Москве блогера-трансперсоны Хилми Форкс. На нее завели уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Наказание по данной части статьи предполагает от двух до шести лет лишения свободы.

Мизулина опубликовала видео из отделения полиции, где Форкс говорит, что распространяла в своем телеграм-канале «треш-контент». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

* «ОВД-Инфо» внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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