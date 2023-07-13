ФСБ заявила о задержании ЛГБТ-активиста за финансовую помощь ВСУ

Там заявили, что задержанный, чье имя не раскрывается, перевел деньги на украинский банковский счет для финансовой помощи ВСУ. В отношении него заведено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена), которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ также утверждают, что задержанный — волонтер «ОВД-Инфо»* и «администратор антироссийского информационного ресурса».
Накануне Екатерина Мизулина сообщила о задержании в Москве блогера-трансперсоны Хилми Форкс. На нее завели уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Наказание по данной части статьи предполагает от двух до шести лет лишения свободы.
Мизулина опубликовала видео из отделения полиции, где Форкс говорит, что распространяла в своем телеграм-канале «треш-контент». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
* «ОВД-Инфо» внесен Минюстом в реестр иноагентов.