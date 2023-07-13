ivi оштрафовали на 1 млн рублей из‑за неверной возрастной маркировки у фильмов с демонстрацией ЛГБТ

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр ivi из‑за неверной возрастной маркировки фильма «Идеальный незнакомец» с демонстрацией ЛГБТ, передает ТАСС. Сервис собирается обжаловать решение суда.
Представитель ivi заявили, что в сервисе ведут работу по ограничению доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением «18+». Это делается как вручную, так и автоматизировано.
«Мы готовы и дальше оперативно реагировать на запросы Роскомнадзора и открыты к конструктивному сотрудничеству», — заявили в ivi. За какие именно фильмы сервис получил штраф, не уточняется.
Ранее за отсутствие маркировки «18+» на фильмах с демонстрацией ЛГБТ суды штрафовали Premier на 4 млн рублей (из‑за фильмов «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник»), «Кинопоиск» на 1 млн («Дневник Бриджит Джонс», «Жадность» и другие ленты), «Мегафон» и Start на 1 млн (те же самые ленты).