В 2024 году на Бали появится туристический налог для местной культуры и окружающей среды

В июне правительство Бали выпустило официальный список запрещенных и разрешенных занятий для туристов, который будут выдавать в аэропортах. В апреле сразу двух российских туристов депортировали из Индонезии: одну — за обнаженное фото перед священным 700-летним баньяновым деревом, а другого — за фото с голыми ягодицами на вершине священного вулкана Агунг. В мае полиция задержала владельца сервиса аренды авто за прием криптовалюты в качестве оплаты.