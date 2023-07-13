В 2024 году на Бали появится туристический налог для местной культуры и окружающей среды

Власти Бали со следующего года введут налог в размере 150 тыс. рупий (10 долларов) с туристов, приезжающих на остров, с целью сохранить местную культуру и окружающую среду. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на губернатора Бали Ваяна Костера.
Налог будет взиматься единожды во время визита на Бали. По словам Костера, его можно будет заплатить онлайн. Сбор распространяется в том числе на граждан Индонезии, приезжающих из других частей страны. Деньги пойдут на охрану окружающей среды, защиту культуры и строительство туристической инфраструктуры.
По официальным данным, в прошлом году остров посетило более 2 млн туристов. Костер не верит, что с введением налога их станет меньше.
В июне правительство Бали выпустило официальный список запрещенных и разрешенных занятий для туристов, который будут выдавать в аэропортах. В апреле сразу двух российских туристов депортировали из Индонезии: одну — за обнаженное фото перед священным 700-летним баньяновым деревом, а другого — за фото с голыми ягодицами на вершине священного вулкана Агунг. В мае полиция задержала владельца сервиса аренды авто за прием криптовалюты в качестве оплаты.