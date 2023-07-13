«Внимание, карманник!»: фраза внимательной итальянской тиктокерки стала мемом

Так, например, в твиттере шутят, что им хочется закричать «Внимание, карманник!», когда они платят за кофе 7 долларов, или видят, что на сайте авиакомпании к стоимости билета прибавилась комиссия, или что в ресторане с плохим обслуживанием в счет включены большие чаевые. С этой же фразой зрители тиктокерки обращаются к коту, который пытается стащить еду с тарелки. А многие завидуют мощности ее голоса и способности так внимательно следить за происходящим вокруг: «Мне нужно то же количество энергии, которое есть у женщины, кричащей „Внимание, карманник!“».