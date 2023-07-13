«Внимание, карманник!»: фраза внимательной итальянской тиктокерки стала мемом

Тиктокерка @cittadininondistratti2 из Венеции, на чей аккаунт подписано более 345 тыс. человек, стала популярна благодаря своему крику. Завидев на улице людей, которые, вероятно, занимаются карманными кражами, она начинает во весь голос кричать: «Внимание, карманник! Внимание, карманник!» — сначала по-итальянски, потом по-английски. Так она и пугает мошенниц, и предупреждает горожан и туристов, что стоит быть внимательнее к своим вещам.
Пристыженные потенциальные воровки, осознав, что они замечены и что им уже не удастся совершить преступление в этом месте, поспешно уходят.
Блогерка сняла уже десятки видео, и ее крик с характерными интонациями стал хорошо узнаваем. Пользователи тиктока теперь тоже активно используют фразу «Внимание, карманница!» в своей речи.
«Атенсьоне, карманник! Карманник!»
«Атенсьоне, карманник»
«Мой кофе в Dunkin’ Donuts стоил 7 долларов… Атенсьоне, карманник! Атенсьоне, карманник!»
«Инстинктивно кричу: „Атенсьоне, карманник!“, когда вижу, как Ticketmaster добавляет комиссию к стоимости авиабилетов»
«Кричу: „Атенсьоне, карманник!“, когда Apple Pay снимает деньги с моего счета».
«Кому нужен Duolingo, когда у нас есть итальянская женщина, которая кричит „Атенсьоне, карманник!“ в тиктоке».
«Кричу: „Атенсьоне, карманник!“, когда рестораны с плохим обслуживанием добавляют автоматически 25% чаевых».
«Мне нужно то же количество энергии, которое есть у женщины, кричащей „Атенсьоне, карманник!“»
Так, например, в твиттере шутят, что им хочется закричать «Внимание, карманник!», когда они платят за кофе 7 долларов, или видят, что на сайте авиакомпании к стоимости билета прибавилась комиссия, или что в ресторане с плохим обслуживанием в счет включены большие чаевые. С этой же фразой зрители тиктокерки обращаются к коту, который пытается стащить еду с тарелки. А многие завидуют мощности ее голоса и способности так внимательно следить за происходящим вокруг: «Мне нужно то же количество энергии, которое есть у женщины, кричащей „Внимание, карманник!“».