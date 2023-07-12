В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за линию электропередач

В Липецкой области воздушный шар, в корзине которого находились пассажиры, зацепился за высоковольтную линию электропередач. Об этом сообщили в правительстве региона.
После столкновения в воздушном шаре началось возгорание. ЛЭП незамедлительно обесточили, а пассажиры шара самостоятельно потушили возгорание. К месту происшествия прибыли спасатели.
«Спасатели готовятся приступить к спуску людей», — заявили в пресс-службе Липецкой области. По предварительным данным, никто из находящихся в корзине шара людей не пострадал. Детей среди пассажиров не было.
Также в администрации отметили, что в связи с аварией не была нарушена подача электроэнергии местным жителям, поскольку обесточенная ЛЭП была транзитной.