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В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за линию электропередач

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:06

В Липецкой области воздушный шар, в корзине которого находились пассажиры, зацепился за высоковольтную линию электропередач. Об этом сообщили в правительстве региона.

После столкновения в воздушном шаре началось возгорание. ЛЭП незамедлительно обесточили, а пассажиры шара самостоятельно потушили возгорание. К месту происшествия прибыли спасатели.

«Спасатели готовятся приступить к спуску людей», — заявили в пресс-службе Липецкой области. По предварительным данным, никто из находящихся в корзине шара людей не пострадал. Детей среди пассажиров не было.

Также в администрации отметили, что в связи с аварией не была нарушена подача электроэнергии местным жителям, поскольку обесточенная ЛЭП была транзитной.

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