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В Подмосковье загорелось здание около отеля «Немчиновка парк». Пожар распространился на 250 кв. м

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:12

В Московской области загорелось строящееся здания возле отеля «Немчиновка парк». Площадь пожара составила 250 квадратных метров, [сообщило](РИА «Новости».

Сперва пожар распространился на 100 квадратных метров, а затем его площадь увеличилась в 2,5 раза. Огонь охватил постровку, вплотную прилегающую к гостиничному комплексу.

В МЧС соообщили, что у здания горит кровля. Однако эвакуацию постояльцев отеля объявлять не стали. Были ли на территории комплекса люди и сколько их могло находиться вблизи пожара, не уточнили.

К 21:55 пожарным службам удалось локализовать пожар. О пострадавших ничего не сообщается.

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