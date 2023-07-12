В Подмосковье загорелось здание около отеля «Немчиновка парк». Пожар распространился на 250 кв. м

В Московской области загорелось строящееся здания возле отеля «Немчиновка парк». Площадь пожара составила 250 квадратных метров, [сообщило](РИА «Новости».
Сперва пожар распространился на 100 квадратных метров, а затем его площадь увеличилась в 2,5 раза. Огонь охватил постровку, вплотную прилегающую к гостиничному комплексу.
В МЧС соообщили, что у здания горит кровля. Однако эвакуацию постояльцев отеля объявлять не стали. Были ли на территории комплекса люди и сколько их могло находиться вблизи пожара, не уточнили.
К 21:55 пожарным службам удалось локализовать пожар. О пострадавших ничего не сообщается.