Реклама
Новости

В Шатуре кот закрылся дома на щеколду. Попасть в квартиру его хозяину помогали спасатели

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:27

В подмосковном городе Шатуре кот закрыл входную дверь в квартиру на щеколду, из‑за чего его хозяин не смог попасть домой. Мужчине потребовалась помощь спасателей, рассказал он сам в паблике «Типичная Шатура».

Григорий Тарасов поделился, что застрял на улице, когда вернулся с дачи. Спасателям пришлось подняться к четвертому этажу и открыть дверь на балконе. Пока пожарные выручали мужчину, а сам он ждал у подъезда, кот наблюдал за происходящим из окна.

По словам Тарасова, непоседливый питомец в отсутствие хозяина часто прыгает на ручку входной двери. Рядом с ручкой есть щеколда «барашек», которую можно открыть и закрыть только изнутри.

Как считает мужчина, кот «лапой зацепил как‑то» щеколду и надежно запер сам себя, в том числе — от собственных хозяев. Те, впрочем, не остались в обиде на рыжего любимца и не стали его наказывать.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»