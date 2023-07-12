В Шатуре кот закрылся дома на щеколду. Попасть в квартиру его хозяину помогали спасатели

В подмосковном городе Шатуре кот закрыл входную дверь в квартиру на щеколду, из‑за чего его хозяин не смог попасть домой. Мужчине потребовалась помощь спасателей, рассказал он сам в паблике «Типичная Шатура».
Григорий Тарасов поделился, что застрял на улице, когда вернулся с дачи. Спасателям пришлось подняться к четвертому этажу и открыть дверь на балконе. Пока пожарные выручали мужчину, а сам он ждал у подъезда, кот наблюдал за происходящим из окна.
По словам Тарасова, непоседливый питомец в отсутствие хозяина часто прыгает на ручку входной двери. Рядом с ручкой есть щеколда «барашек», которую можно открыть и закрыть только изнутри.
Как считает мужчина, кот «лапой зацепил как‑то» щеколду и надежно запер сам себя, в том числе — от собственных хозяев. Те, впрочем, не остались в обиде на рыжего любимца и не стали его наказывать.