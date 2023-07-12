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В Минобороны заявили, что получили военную технику ЧВК «Вагнер»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:26

Вооруженные силы России завершили прием военной техники и вооружений от ЧВК «Вагнер», заявили в Минобороны.

Там сказали, что получили 2 тыс. единиц техники и вооружения, включая сотни единиц тяжелого вооружения: танков, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий, гаубиц, бронетранспортеров и других. В ведомстве также заявили о приеме 2,5 тыс. тонн боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.

«Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению», — отметили в Минобороны.

О том, что ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику Российской армии, Министерство обороны сообщало в конце июня, после мятежа Евгения Пригожина.

Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер» вечером 23 июня. ФСБ завела на него уголовное дело о вооруженном мятеже. В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.

Вечером 24 июня, после переговоров с Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что остановит марш на столицу и вернет колонны «в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава наемников направится в Беларусь. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина.

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ФСБ
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвгений Пригожин
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