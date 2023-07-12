В Минобороны заявили, что получили военную технику ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер» вечером 23 июня. ФСБ завела на него уголовное дело о вооруженном мятеже. В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.