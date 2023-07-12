В Подмосковье появился искусственный водопад

По периметру парка организовали буферную зону из туй, ив и мелколистных лип. На севере участка высадили сосны, ели, остролистые клены и японские багряники, на востоке — березы, клены, ивы и рябину. Основное же озеленение состоит из можжевельников, горных сосен, спирей, боярышников и рябинников.