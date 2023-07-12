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В Подмосковье появился искусственный водопад

Семён Гудошников
Сегодня в 18:33

Архитектурное бюро Basis создало первый в Подмосковье искусственный водопад. Он появился у входа в парк имени Малевича в Одинцово. Подробностями команда проекта поделилась с «Афишей Daily».

Всего в парке два водопада, которые, преодолевая каскады, переходят в систему ручьев. На самом верху рельефа расположен небольшой пруд.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Парк рассекают пешеходные пути с мостками над водными потоками. Внизу расположен большой пруд, разделенный бродом, выложенным из каменных глыб. Пруд и водопад тоже обрамлены камнями горных пород.

На видовых точках обустроены зоны отдыха — смотровые площадки, пирсы из деревянного настила и камерные зоны. При разработке малых архитектурных форм предпочтение отдавали природным материалам с грубой фактурой.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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По периметру парка организовали буферную зону из туй, ив и мелколистных лип. На севере участка высадили сосны, ели, остролистые клены и японские багряники, на востоке — березы, клены, ивы и рябину. Основное же озеленение состоит из можжевельников, горных сосен, спирей, боярышников и рябинников.

Проект парка разрабатывали Иван Охапкин, Мария Репкина, Галина Костенко и Ульяна Жомнир. При проектировании они изучили, какие материалы характерны для природы Московской области, чтобы максимально приблизить объект к природной среде окружающих территорий.

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