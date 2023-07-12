«Яндекс» по запросу РКН удалил 150 тыс. ссылок за вторую половину 2022-го

«В статистике представлено число полученных „Яндексом“ ссылок с каждым из трех обоснований — неактуальность, недостоверность и нарушение закона, — а также количество и доля отказов. Некоторые ссылки могут иметь больше одного обоснования и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя. В статистике учитываются только обращения, отправленные в электронном виде, и не учитываются некорректно заполненные заявления», — пояснили в «Яндексе».