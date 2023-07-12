«Яндекс» по запросу РКН удалил 150 тыс. ссылок за вторую половину 2022-го

С июля по декабрь 2022 года «Яндекс» удалил по требованию Роскомнадзора 149 364 ссылки из поиска. Об этом говорится в обновленном отчете прозрачности на сайте компании. Там уточняется, что ссылки удаляются автоматически, как только попадают в реестр РКН.
По запросу надзорного органа «Яндекс» также удаляет контент со своих серверов — например, из «Яндекс Кью» или «Яндекс Музыки», турбостраницы и сохраненные копии страниц.
Кроме того, за полгода компания получила 24 198 запросов на раскрытие данных о пользователях. 19 223 из них, или 80%, были удовлетворены. Больше всего запросов пришлось на сервис такси (13 871, удовлетворены 82%), почты (5435, удовлетворены 80%) и доставки еды (2350, удовлетворены 83%).
От самих пользователей компания получила 130 377 запросов на удаление и 680 запросов на скачивание сведений о них. Загрузить архив с информацией, которую накопили различные сервисы «Яндекса», и удалить некоторые данные из них можно с июня 2021 года.
По закону «о праве на забвение» во втором полугодии 2022-го компания получила запросы на удаление по 4494 ссылкам по заявленной причине неактуальности (2936 отказов), по 2937 ссылкам по причине недостоверности (2067 отказов), по 3806 ссылкам из‑за заявленного нарушения закона (3139 отказов). Таким образом, удовлетворено было лишь около 18% запросов.
«В статистике представлено число полученных „Яндексом“ ссылок с каждым из трех обоснований — неактуальность, недостоверность и нарушение закона, — а также количество и доля отказов. Некоторые ссылки могут иметь больше одного обоснования и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя. В статистике учитываются только обращения, отправленные в электронном виде, и не учитываются некорректно заполненные заявления», — пояснили в «Яндексе».
По запросам правообладателей в «Яндексе» удалили больше всего ссылок — 17 395 069.