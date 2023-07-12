Apple начала отключать подписки на аккаунтах россиян

Apple выпустила приложения Final Cut Pro и Logic Pro для iPad в мае этого года, отмечает Rozetked. Final Cut Pro предназначен для редактирования и монтажа видеоконтента, а Logic Pro — для создания и микширования аудиокомпозиций. Стоимость подписки в России составляла 349 рублей в месяц, или 3990 рублей в год за каждое приложение.