Apple начала отключать подписки на аккаунтах россиян

Apple начала отключать подписку на Logic Pro и Final Cut Pro у пользователей iPad из России. С этим столкнулись редакции Rozetked и iPhones.ru.
При запуске этих программ возникает сообщение об ошибке и отмене подписки. Также Apple обещает вернуть потраченные средства покупателям. «Стоимость подписки вернулась на мобильный счет оператора, с которого производилась оплата», — говорится в новости Rozetked.
«В Logic Pro на стартовом экране пропали условия подписки, а кнопка Start Creating никак не реагирует на нажатия. В Final Cut Pro невозможно зайти дальше приветственного экрана», — рассказывает журналист iPhones.ru. Он также говорит, что не работает даже бесплатный тестовый период.
Apple выпустила приложения Final Cut Pro и Logic Pro для iPad в мае этого года, отмечает Rozetked. Final Cut Pro предназначен для редактирования и монтажа видеоконтента, а Logic Pro — для создания и микширования аудиокомпозиций. Стоимость подписки в России составляла 349 рублей в месяц, или 3990 рублей в год за каждое приложение.