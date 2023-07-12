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Apple начала отключать подписки на аккаунтах россиян

Максим Саблин
Сегодня в 15:11

Apple начала отключать подписку на Logic Pro и Final Cut Pro у пользователей iPad из России. С этим столкнулись редакции Rozetked и iPhones.ru.

При запуске этих программ возникает сообщение об ошибке и отмене подписки. Также Apple обещает вернуть потраченные средства покупателям. «Стоимость подписки вернулась на мобильный счет оператора, с которого производилась оплата», — говорится в новости Rozetked.

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«В Logic Pro на стартовом экране пропали условия подписки, а кнопка Start Creating никак не реагирует на нажатия. В Final Cut Pro невозможно зайти дальше приветственного экрана», — рассказывает журналист iPhones.ru. Он также говорит, что не работает даже бесплатный тестовый период.

Apple выпустила приложения Final Cut Pro и Logic Pro для iPad в мае этого года, отмечает Rozetked. Final Cut Pro предназначен для редактирования и монтажа видеоконтента, а Logic Pro — для создания и микширования аудиокомпозиций. Стоимость подписки в России составляла 349 рублей в месяц, или 3990 рублей в год за каждое приложение.

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