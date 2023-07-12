Заработать, отвечая на обвинения: почему трек блогерки Коллин Баллинджер осуждают в сети

Комикесса Коллин Баллинджер начала вести ютуб еще в 2010-х: ее альтер эго — Miranda Sings, надменная молодая девушка, которая неоправданно высоко оценивает свое пение и другие способности, из‑за чего выглядит нелепо. Блогерка до сих пор ведет канал, сделавший ее знаменитой, но в ее адрес звучат обвинения в неподобающих отношениях с несовершеннолетними. Первые из нареканий появились еще в 2020 году, когда Адам Макинтайр рассказал, что в 2013 году завел фан-аккаунт Miranda Sings — тогда ему было всего 10 лет. Спустя три года между Баллинджер и Макинтайром завязалась дружба. В итоге фанат стал отвечать за идеи для роликов и контент в соцсетях, за что ему не платили. А однажды блогерка прислала тринадцатилетнему юноше женское нижнее белье.

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Баллинджер публично ответила на эти обвинения, сказав, что ей не стоило не только отправлять эту посылку, но и «давать доступ к своему аккаунту в твиттере и общаться с ним так часто». Но на этом скандал не закончился. В этом году другие фанаты и фанатки знаменитости опубликовали скрины, на которых якобы видно, как их кумир задает странные вопросы несовершеннолетним, например об их девственности и любимых позах в сексе.