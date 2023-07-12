Заработать, отвечая на обвинения: почему трек блогерки Коллин Баллинджер осуждают в сети

Комикесса Коллин Баллинджер начала вести ютуб еще в 2010-х: ее альтер эго — Miranda Sings, надменная молодая девушка, которая неоправданно высоко оценивает свое пение и другие способности, из‑за чего выглядит нелепо. Блогерка до сих пор ведет канал, сделавший ее знаменитой, но в ее адрес звучат обвинения в неподобающих отношениях с несовершеннолетними. Первые из нареканий появились еще в 2020 году, когда Адам Макинтайр рассказал, что в 2013 году завел фан-аккаунт Miranda Sings — тогда ему было всего 10 лет. Спустя три года между Баллинджер и Макинтайром завязалась дружба. В итоге фанат стал отвечать за идеи для роликов и контент в соцсетях, за что ему не платили. А однажды блогерка прислала тринадцатилетнему юноше женское нижнее белье.
Баллинджер публично ответила на эти обвинения, сказав, что ей не стоило не только отправлять эту посылку, но и «давать доступ к своему аккаунту в твиттере и общаться с ним так часто». Но на этом скандал не закончился. В этом году другие фанаты и фанатки знаменитости опубликовали скрины, на которых якобы видно, как их кумир задает странные вопросы несовершеннолетним, например об их девственности и любимых позах в сексе.
В ответ на это Баллинджер выпустила на ютубе десятиминутный трек. В нем она утверждает, что все обвинения лишь «ядовитые сплетни» и что единственные, за кем она когда‑либо ухаживала, — это две ее персидские кошки. «Я знаю, вы хотели, чтобы я сказала, что была на сто процентов не права, — произносит она. — Что ж, извините, я не собираюсь идти по этому пути признания лжи и слухов». Кроме того, ютуберка в треке называет себя неудачницей, которой не стоило отвечать фанатам, и утверждает, что у нее «никогда не было никаких плохих намерений».
Вскоре трек появился на стриминговых площадках, и пользователи предположили, что блогерка записала трек «Toxic Gossip Train», чтобы заработать на поднявшейся вокруг нее шумихе. Кроме того, она якобы может получать деньги с каждого видео, где есть отрывки этой песни.
Тем не менее некоторые издания утверждают, что «Toxic Gossip Train» загружена на стриминги без «ведома или разрешения» Баллинджер, и пишут о том, что команда тиктокерки «приняла меры» и настаивает на удалении песни.