Реклама
Новости

Заработать, отвечая на обвинения: почему трек блогерки Коллин Баллинджер осуждают в сети

Анна Красюк
Сегодня в 17:22

Комикесса Коллин Баллинджер начала вести ютуб еще в 2010-х: ее альтер эго — Miranda Sings, надменная молодая девушка, которая неоправданно высоко оценивает свое пение и другие способности, из‑за чего выглядит нелепо. Блогерка до сих пор ведет канал, сделавший ее знаменитой, но в ее адрес звучат обвинения в неподобающих отношениях с несовершеннолетними. Первые из нареканий появились еще в 2020 году, когда Адам Макинтайр рассказал, что в 2013 году завел фан-аккаунт Miranda Sings — тогда ему было всего 10 лет. Спустя три года между Баллинджер и Макинтайром завязалась дружба. В итоге фанат стал отвечать за идеи для роликов и контент в соцсетях, за что ему не платили. А однажды блогерка прислала тринадцатилетнему юноше женское нижнее белье.
​​
Баллинджер публично ответила на эти обвинения, сказав, что ей не стоило не только отправлять эту посылку, но и «давать доступ к своему аккаунту в твиттере и общаться с ним так часто». Но на этом скандал не закончился. В этом году другие фанаты и фанатки знаменитости опубликовали скрины, на которых якобы видно, как их кумир задает странные вопросы несовершеннолетним, например об их девственности и любимых позах в сексе.

В ответ на это Баллинджер выпустила на ютубе десятиминутный трек. В нем она утверждает, что все обвинения лишь «ядовитые сплетни» и что единственные, за кем она когда‑либо ухаживала, — это две ее персидские кошки. «Я знаю, вы хотели, чтобы я сказала, что была на сто процентов не права, — произносит она. — Что ж, извините, я не собираюсь идти по этому пути признания лжи и слухов». Кроме того, ютуберка в треке называет себя неудачницей, которой не стоило отвечать фанатам, и утверждает, что у нее «никогда не было никаких плохих намерений».

Вскоре трек появился на стриминговых площадках, и пользователи предположили, что ​​блогерка записала трек «Toxic Gossip Train», чтобы заработать на поднявшейся вокруг нее шумихе. Кроме того, она якобы может получать деньги с каждого видео, где есть отрывки этой песни.

Тем не менее некоторые издания утверждают, что «Toxic Gossip Train» загружена на стриминги без «ведома или разрешения» Баллинджер, и пишут о том, что команда тиктокерки «приняла меры» и настаивает на удалении песни.

Подробности по теме
Что думают об уголовных делах на блогеров сами блогеры?
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»