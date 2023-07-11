Экспаты назвали Мексику самой комфортной страной для переезда

Экспаты назвали Мексику самой лучшей страной для переезда. Об этом написал CNBC со ссылкой на исследование Internations, в рамках которого социологи опросили переселенцев, живущих в 53 точках мира.
По данным отчета, именно иностранцы, перебравшиеся в Мексике, чувствуют себя наиболее счастливыми. 90% всех респондентом заявили, что они довольны своей жизнью. В среднем в мире об этом говорят порядка 72% экспатов.
Исследователи оценили пять ключевых показателей: качество жизни, легкость обустройства, работа, личные финансы и так называемое «необходимое для экспата» (жилье, административные ресурсы, язык и цифровая жизнь).
Экспаты в Мексике высоко оценили, как легко освоиться в этой стране и обзавестись там приятельскими и дружескими отношениями. Также они похвалили местное население за дружелюбие и легкость в общении.
Кроме того, иммигранты отметили благоприятную культуру Мексики, доступную стоимость жизни и жилья, а также насыщенный досуг. Не повлияла на впечатления экспатов даже относительная политическая нестабильность страны.
Вторую строчку рейтинга самых комфортных стран для экспатов заняла Испания — там довольны жизнью 87% переехавших. В этой стране экспаты хвалят баланс между работой и личной жизнью, приятный климат и разнообразный досуг.
Замкнула топ-3 Панама, в этой стране счастливы оказались 81% иммигрантов. Они утверждали, что легко заводят друзей на новом месте и чувствуют себя безопасно в отношении финансовой стабильности.
В десятку наиболее благоприятных для переезда стран вошли Малайзия, Тайвань, Таиланд, Коста-Рика, Филиппины, Бахрейн и Португалия. При этом для карьеристов более всего подходит Тайвань, а для цифровых кочевников выгодны Мексика, Испания, Панама и Португалия (там для них есть специальные визы).
Помимо этого, экспаты часто переезжают в Кувейт, Норвегию, Турцию, Южную Корею и Германию. Но отзывы об этих странах смешанные. В Кувейте, Норвегии и Корее иностранцам сложно адаптироваться и найти друзей, а в Турции многих не устраивают требовательные условия работы.