Экспаты назвали Мексику самой комфортной страной для переезда

В десятку наиболее благоприятных для переезда стран вошли Малайзия, Тайвань, Таиланд, Коста-Рика, Филиппины, Бахрейн и Португалия. При этом для карьеристов более всего подходит Тайвань, а для цифровых кочевников выгодны Мексика, Испания, Панама и Португалия (там для них есть специальные визы).