В столице ЮАР впервые за 11 лет выпал снег

В Йоханнесбурге, столице Южно-Африканской Республики, впервые за 11 лет выпал снег. Об этом сообщила The Guardian.
Последний раз снег можно было наблюдать в городе в августе 2012 года, а до этого — в 2007 году. Тем не менее в некоторых других частях ЮАР снег не такая уж редкость: там его можно наблюдать с июня по август.
Профессор физической географии Университета Витватерсранда Дженнифер Фитчетт отметила, что снежный покров вряд ли сохранится в Йоханнесбурге надолго. По ее словам, снег в этом районе был вызван резким повышением влажности, низкими температурами и холодным ветром.
«Это случается раз в десять лет или около того. Мы не относимся к тем районам, где выпадает много снега, и это отчасти потому, что зимой у нас сухие условия», — пояснила ученая.
Профессор климатологии Университета Витватерсранда Франсуа Энгельбрехт добавил, что снег выпадает в Йоханнесбурге в среднем раз в пять лет. Но столь сильный снег, как в этом году, случается раз в десять или даже двадцать лет.
В основном местные жители отреагировали на снег положительно, называя его в соцсетях волшебным. Но он вызвал и некоторые сложности: у некоторых южноафриканцев не завелись автомобили и мотоциклы.