Thomas Mraz в постапокалиптическом мире в новом клипе «Ранауэй»

«Наверное, не открою вам секрет, что видеоклипы — это одно из самых сложных в карьере артиста. Сорванные сроки, миллионы потраченных рублей, безответственное отношение продакшена и вечно недовольное в результате эго автора и его зрителей. Но и на нашей улице иногда бывает праздник! Да славится нейросеть! Больше никаких огромных выставленных счетов за спецэффекты! Позвольте вам представить мой лучший клип — „Ранауэй“! Лучше поздно, чем никогда!» — рассказал Thomas Mraz.