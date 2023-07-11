Thomas Mraz в постапокалиптическом мире в новом клипе «Ранауэй»

Thomas Mraz выпустил клип на сингл «Ранауэй», записанный совместно с Kkome. Ролик начинается с кадров, нарисованных в технике пиксель-арт под ностальгическую восьмибитную музыку.
В видео музыканты попадают в постапокалиптический мир, похожий на вселенную «Безумного Макса». Клип был создан с использованием нейросетей, с которыми работал нейрохудожник Даниил Пузравин.
«Мы смогли создать уникальный клип, от которого, я уверен, зрители словят кайф. Я горжусь тем, что могу быть частью такого креативного проекта и способствовать продвижению AI-искусства в этом мире», — рассказал художник.
Работа над клипом шла полтора года. Весь материал был отснят в декабре 2021-го, а затем наступил долгий этап постпродакшена.
«Наверное, не открою вам секрет, что видеоклипы — это одно из самых сложных в карьере артиста. Сорванные сроки, миллионы потраченных рублей, безответственное отношение продакшена и вечно недовольное в результате эго автора и его зрителей. Но и на нашей улице иногда бывает праздник! Да славится нейросеть! Больше никаких огромных выставленных счетов за спецэффекты! Позвольте вам представить мой лучший клип — „Ранауэй“! Лучше поздно, чем никогда!» — рассказал Thomas Mraz.
В настоящее время музыкант работает над пластинкой под названием «ECO+», которая выйдет уже в этом году. За свою творческую карьеру Thomas Mraz выпустил десять альбомов — все они занимали топовые места среди самых прослушиваемых релизов на стриминговых сервисах.