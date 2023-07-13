«Он 100% плакал по дороге домой»: мужчина пытался ограбить салон, но его просто проигнорировали

На камеры наблюдения, установленные в маникюрном салоне Nail First в Атланте, попал момент, когда в помещение забегает мужчина в бейсболке и солнцезащитных очках. «Всем лечь! Гоните сюда деньги! Деньги гоните!» — кричал он, оглядываясь по сторонам. Все это время он держал одну руку в сумке через плечо, будто там спрятано оружие.
Но ограбление пошло не по плану: в салоне находилось как минимум шесть человек, и никто из них не торопился выполнять требования преступника — все находились на своих местах и даже не выражали беспокойства, а просто с недоумением смотрели на незнакомца. Правда, позже постоянная клиентка сообщила, что владелец сначала испугался, но не хотел, чтобы его клиенты волновались, поэтому не подал виду.
Спустя несколько секунд женщина, которая сидела ближе всего ко входу, встала и подняла руки. Злоумышленник выхватил у нее из рук телефон, после чего она спокойно вышла на улицу. Остальные продолжали удивленно переглядываться, и нарушителю в какой‑то момент пришлось просто обескураженно уйти.
Ролик попал в сеть, и зрители посмеиваются над неудавшимся грабителем. «Он 100% плакал по дороге домой», — пишут под видео и добавляют, что подобная тактика игнорирования срабатывает в тех случаях, когда у маленького ребенка начинается истерика. Комментаторы уверены, что мужчина получил моральную травму: «После этого он сам пошел в полицейский участок, чтобы сообщить, что в маникюрном салоне его лишили чувства собственного достоинства».