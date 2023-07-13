«Он 100% плакал по дороге домой»: мужчина пытался ограбить салон, но его просто проигнорировали

Но ограбление пошло не по плану: в салоне находилось как минимум шесть человек, и никто из них не торопился выполнять требования преступника — все находились на своих местах и даже не выражали беспокойства, а просто с недоумением смотрели на незнакомца. Правда, позже постоянная клиентка сообщила, что владелец сначала испугался, но не хотел, чтобы его клиенты волновались, поэтому не подал виду.