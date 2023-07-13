Бесконечные ингредиенты и кулинарные вечеринки: тиктокерка готовит средневековое «вечное рагу»

Тиктокерка Энни Рауверда решила протестировать необычный рецепт: пока многие стремятся сократить время на готовку, она захотела приготовить «вечное рагу». Особенность этого блюда, которое еще называют котелком охотника или рагу охотника, заключается в том, что посуду, где его готовят, никогда не моют, а просто постоянно добавляют туда новые ингредиенты и бульон. Считается, что эта похлебка была популярна в средневековые времена: «Кастрюлю редко опустошали, за исключением тех случаев, когда готовились к постным неделям», — пишет Рей Таннахилл в книге «Еда в истории». Британская публицистка даже упоминает, что во французском городе Перпиньян кастрюля стояла на огне с 1400-х годов, пока в 1945 году бомбардировки не прервали этот процесс готовки.
В июне Рауверда сообщила в своем тикток-аккаунте @depthsofwikipedia, что планирует эксперимент: «Я всегда хотела это сделать. Наконец-то этот момент настал. Это лето вечного рагу», — радостно поделилась она в видео. Там же она показала мультиварку, где собралась готовить блюдо. Помогать вызвались друзья, которые принесли чеснок, морковь, картофель, петрушку, лук и другие ингредиенты.
На шестой день кулинарного эксперимента блогерка организовала встречу в парке, где любой желающий мог отведать рагу и добавить в него новые продукты, — в последующем видео девушка сообщила, что пришло 50 человек. На 10-й и на 17-й день приготовления блюда Рауверда устроила еще две встречи с подписчиками, которые заинтересовались этим способом готовки. А на «рагу-вечеринке», которая прошла на 30-й день, тиктокерка раздавала гостям футболки и даже выбрала почетного гостя — им оказался мужчина по имени Стю (по произношению это совпадает с английским словом stew — «рагу»).
У «вечного рагу» даже есть сайт: там ведется ежедневная хроника его приготовления, публикуется информация о предстоящих встречах и цитаты тех, кто отведал блюдо.