Бесконечные ингредиенты и кулинарные вечеринки: тиктокерка готовит средневековое «вечное рагу»

Тиктокерка Энни Рауверда решила протестировать необычный рецепт: пока многие стремятся сократить время на готовку, она захотела приготовить «вечное рагу». Особенность этого блюда, которое еще называют котелком охотника или рагу охотника, заключается в том, что посуду, где его готовят, никогда не моют, а просто постоянно добавляют туда новые ингредиенты и бульон. Считается, что эта похлебка была популярна в средневековые времена: «Кастрюлю редко опустошали, за исключением тех случаев, когда готовились к постным неделям», — пишет Рей Таннахилл в книге «Еда в истории». Британская публицистка даже упоминает, что во французском городе Перпиньян кастрюля стояла на огне с 1400-х годов, пока в 1945 году бомбардировки не прервали этот процесс готовки.