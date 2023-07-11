«Таких случаев один на миллион»: участник «Касты» Хамиль пережил остановку сердца

«Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипешуйте! Все будет ништяк!» — написал он, поблагодарив врачей.