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«Таких случаев один на миллион»: участник «Касты» Хамиль пережил остановку сердца

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

Участник группы «Каста» Хамиль перенес остановку сердца во время утренней пробежки. Об этом он сообщил в своем инстаграме*.

Инцидент произошел 20 июня в Португалии, где сейчас живет рэпер. Его доставили в госпиталь и провели срочное шунтирование сердца. По словам Андрея Пасечного (настоящее имя артиста), это спасло ему жизнь.

«Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипешуйте! Все будет ништяк!» — написал он, поблагодарив врачей.

Хамиль — постоянный участник «Касты» с 1999 года. После начала военной операции на Украине музыканты неоднократно высказывались против военных действий. С конца февраля 2022-го концерты группы стали отменяться по всей России. Участник коллектива Шым говорил, что их выступлениям противодействует администрация президента.

«Фонтанка» писала, что группу внесли в негласный список музыкантов, чьи выступления в России сочли нежелательными. По словам участников «Касты», всего в черном списке около 40 артистов, и они считают, что в хорошей компании. Музыканты покинули Россию и теперь выступают за рубежом.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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