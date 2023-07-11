Бывшая девушка Джоны Хилла обвинила актера в эмоциональном насилии

Модель и серфингистка Сара Брейди обвинила своего бывшего партнера, актера Джону Хилла, в женоненавистничестве и эмоциональном насилии. В своем инстаграме* она опубликовала скриншоты переписок с мужчиной.
В сообщениях, которыми поделилась Брейди в своих сторис, Джона просил ее удалить посты в социальных сетях, прекратить модельную деятельность и разорвать дружеские отношения с некоторыми мужчинами и «женщинами, которые находятся в нестабильной обстановке». Она также выразила надежду, что друзья Хилла «привлекут его к ответственности», и сказала, что ее посты послужат «предупреждением для всех девушек».
В одном из скриншотов она отправила Джоне список «всех постов, которые я удалила со своей страницы». На это мужчина ответил: «Отличное начало. Кажется, ты так и не поняла. Но у меня нет права тебя учить. Я четко расставил свои границы. Ты отказалась расстаться с кем‑то из них и прямо сказала об этом. Надеюсь, ты счастлива».
«Предупреждаю всех девчонок. Если ваш партнер так разговаривает с вами, вам пора бежать», — уверена Брейди.
Судя по тексту скриншотов девушки, Хилл заявил ей, что не может быть ее партнером, раз она хочет «кататься с мужчинами на досках, иметь неуместные отношения без личных границ с мужчинами, быть моделью, публиковать свои фото в купальнике, публиковать сексуальные фото, общаться с женщинами, которые находятся в нестабильных местах и были в твоем диком прошлого, помимо совместного ужина, кофе или чего‑то уважительного».
По его словам, если что‑то из этого приносит ей счастье, он готов поддержать ее и расстаться без обид. «Таковы мои личные границы в романтических партнерствах. Мои границы с тобой выстроены так, чтобы не навредить доверию между нами», — подытожил Хилл.
«Да ну ***** [на фиг]. Видите, что значат эти его „границы“?» — возмущается Брейди.
На третьем скриншоте она жалуется другу на семейного терапевта, к которой она и Хилл обратились в какой‑то момент. «Она вынудила меня уплывать от любых мужчин в море, и не важно сколько им лет, мне было строго сказано отвечать им: „Мне надо поговорить с парнем“ — и уплывать», — вспоминает девушка.
На еще одной порции скриншотов она собрала длинную тираду Хилла по поводу ее фото с занятий серфингом. «Я устал постоянно объясняться. Это никак не прекращается и не помогает нам стать теми, кем мы хотим. Я уважаю твои умения на доске, то, как ты себя преподносишь, что ты классная и красивая и как ты хочешь жить. Но я также уважаю себя, свои интересы и кого я пускаю к себе в сердце и ближний круг. Хвали себя и живи, как тебе нравится. Но я не хочу с этим мириться», — раздражается актер.
«Прими хоть немного ответственности и относись с уважением, все так просто. Потому что я устал от твоего отношения к серф-культуре, соревнованиям и этому месту, ведь я заслуживаю уважения. Точка. Я старался сохранять спокойствие, но это никуда не уходит. ***** [на фиг] соревнования, ***** [на фиг] это место, ***** [на фиг] твое постоянное неуважение в любых ситуациях с этой серф-культурой. Ты не слышишь меня! Это больно и неприемлемо для меня. Слышишь? Не знаю, понимаешь ли ты. Или думаешь об этом. Или тебе просто настолько наплевать на меня, что даже доктор Стерн тебе не указ», — заканчивается переписка.
В понедельник Брейди опубликовала другую переписку, которая произошла между ней и Хиллом 30 и 31 августа прошлого года. Примерно в те дни был впервые сфотографирован его поцелуй с нынешней партнершей Оливией Миллар.
30 августа Хилл сообщил девушке, что начал встречаться с другой женщиной. На следующий день он был сфотографирован с Миллар, хотя первоначально в сообщениях СМИ ее называли Сарой Брейди.
Серфингистка написала: «Я была бы признательна, если бы ты поставил эту женщину в известность, что в последнее время ты флиртуешь со мной, переписываешься со мной в сексуальном тоне и опираешься на мою эмоциональную поддержку на уровне партнера».
39-летний актер был шокирован обвинениями Брейди. В ответ она поделилась скриншотом, где он пишет, что «держит мой крепкий член», в сообщении от 13 июля 2022 года. После цитаты он неохотно признался: «Ну да, мы переписывались два месяца назад».
Джона ответил, что «скриншот интимных сообщений между нами — это огромное оскорбление моих чувств и дружеского доверия». Он сказал, что чувствует себя «невероятно обиженным» ее упертостью и не столкнулся бы с «подобным оскорблением, если бы не был публичным человеком».
Брейди напомнила ему, что еще в марте 2022 года «мы были на стадии подписания договора, ты хотел надеть мне кольцо на палец и как можно скорее зачать ребенка».
«Интересно, как давно до встречи со мной ты еще общался с Джианной», — написала девушка, напомнив ему о невесте Джианне Сантос, с которой тот расстался в 2020 году.
Хилл посчитал, что обвинения в газлайтинге «абсурдны», но в итоге извинился перед Сарой за то, что в начале августа 2022 года посетил ее квартиру, интимно рассказал о своих семейных проблемах и размыл границы их дружбы после разрыва.
Хилл предложил оплатить терапию Брейди до конца 2022 года, «даже если ты каким‑то образом накажешь меня этим жестом».
Джона Хилл и Сара Брейди появились на красной дорожке в декабре 2021 года в одинаковых синих костюмах и мокасинах на премьере фильма «Не смотрите наверх». По сообщениям, они расстались в 2022 году, а недавно у Хилла родился первенец от Оливии Миллар. «Надеюсь, у моего бывшего дочка. Может быть, она сделает из него настоящего феминиста, потому что то, что он называет себя феминистом сейчас, вызывает только смех», — написала Брейди в сторис.
В одном из голосовых сообщений девушка подчеркнула, что специально ждала, пока пройдет беременность Оливии, чтобы не «вызвать стресс у нее или ребенка».
«Может показаться, что я много рассказываю, но вы все не представляете, как много еще есть такого, о чем я решила не рассказывать из соображений заботы о нем и его семье», — предостерегла Брейди.
«Он очень умен, и не важно, сознательно или нет, он сыграл на моей открытости и уязвимости и просто полностью исказил мое восприятие реальности. Например, мы начали с того, что ему понравился тот факт, что я была полупрофессиональной серфингисткой и носила вещи, которые я уже выкладывала, а затем, буквально через три месяца, он сказал: „Ну, ты должна знать, что их нужно убрать, потому что это делает меня неуверенным в том, что у меня нет такого же сексуального тела на пляже“. Последнее предложение он сказал дословно», — отметила Брейди.
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