Бывшая девушка Джоны Хилла обвинила актера в эмоциональном насилии

«Прими хоть немного ответственности и относись с уважением, все так просто. Потому что я устал от твоего отношения к серф-культуре, соревнованиям и этому месту, ведь я заслуживаю уважения. Точка. Я старался сохранять спокойствие, но это никуда не уходит. ***** [на фиг] соревнования, ***** [на фиг] это место, ***** [на фиг] твое постоянное неуважение в любых ситуациях с этой серф-культурой. Ты не слышишь меня! Это больно и неприемлемо для меня. Слышишь? Не знаю, понимаешь ли ты. Или думаешь об этом. Или тебе просто настолько наплевать на меня, что даже доктор Стерн тебе не указ», — заканчивается переписка.