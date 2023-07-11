Штраф за просроченную книгу в 200 тысяч рублей: трактат вернулся в библиотеку спустя 119 лет

14 февраля 1904 года из Бесплатной публичной библиотеки Нью-Бедфорда кто‑то забрал «Элементарный трактат об электричестве» Джеймса Клерка Максвелла — он был впервые опубликован в 1881 году, когда человечество начинало узнавать о возможностях электричества. Но обратно в библиотеку эту книгу почему‑то не вернули. Спустя 119 лет Стюарт Плейн, курирующий редкие книги в библиотеках Университета Западной Вирджинии, разбирал полученные в дар экземпляры. И обнаружил среди них книгу, которая принадлежала библиотеке Нью-Бедфорда, но, судя по отсутствию специального штампа, не была оттуда списана — это напрямую указывало на то, что ее по каким‑то причинам не вернули туда посетители.
Плейн связался с коллегами из Массачусетса, чтобы сообщить о находке. «Книга вернулась в чрезвычайно хорошем состоянии, — заявила директриса публичной библиотеки Нью-Бедфорда Оливия Мело. — Очевидно, кто‑то держал ее на книжной полке и, вероятно, передавал по наследству в семье».
В библиотеке Нью-Бедфорда, как и в большинстве других, есть штраф за нарушение сроков возврата книги: 5 центов за каждый просроченный день. И если рассчитать, сколько следует заплатить за 119 лет, получится более 2100 долларов (более 189 тыс. рублей). Нарушителей спасает лимит, который составляет всего 2 доллара.
«Ценность печатной книги в том, что она не цифровая, она не исчезнет. Просто держа ее в руках, я думаю о том, что кто‑то читал ее 120 лет назад», — говорит Мело. Она считает, что основной урок этой истории состоит в том, что вернуть экземпляр в библиотеку никогда не поздно.