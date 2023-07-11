Штраф за просроченную книгу в 200 тысяч рублей: трактат вернулся в библиотеку спустя 119 лет

14 февраля 1904 года из Бесплатной публичной библиотеки Нью-Бедфорда кто‑то забрал «Элементарный трактат об электричестве» Джеймса Клерка Максвелла — он был впервые опубликован в 1881 году, когда человечество начинало узнавать о возможностях электричества. Но обратно в библиотеку эту книгу почему‑то не вернули. Спустя 119 лет Стюарт Плейн, курирующий редкие книги в библиотеках Университета Западной Вирджинии, разбирал полученные в дар экземпляры. И обнаружил среди них книгу, которая принадлежала библиотеке Нью-Бедфорда, но, судя по отсутствию специального штампа, не была оттуда списана — это напрямую указывало на то, что ее по каким‑то причинам не вернули туда посетители.