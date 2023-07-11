«Им суждено быть вместе»: пара воссоединилась спустя 60 лет после выпуска из школы

Когда Гамбелл прилетела из Калифорнии в Тампу, МакМикин вручил ей букет красных роз и встал на колено (под которое заботливо была подложена подушка), чтобы произнести речь. «Прошло шестьдесят лет с тех пор, как мы впервые встретились, — начал он. — Я влюблен в тебя еще с тех времен, когда ты была чирлидершей». Под аплодисменты окружающих женщина согласилась стать женой доктора, и они радостно обнялись. По словам коллег МакМикина, он планирует через несколько месяцев уйти на пенсию и переехать в Калифорнию, чтобы всегда находиться рядом с возлюбленной.