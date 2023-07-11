«Им суждено быть вместе»: пара воссоединилась спустя 60 лет после выпуска из школы

78-летний Томас МакМикин и 79-летняя Нэнси Гамбелл познакомились в средней школе в Калифорнии и встречались в колледже, но недолго, их дороги разошлись. К моменту проведения юбилейной, 50-летней встречи выпускников оба находились в браке: МакМикин успел трижды жениться, а Гамбелл четырежды выходила замуж. Спустя десять лет они вновь развелись со своими партнерами и за несколько недель решили, что хотят быть вместе.
МакМикин работает в Академическом альянсе в области дерматологии в Тампе, и, когда он решил сделать предложение, его коллеги вызвались помочь в организации этого важного события. «Он продолжал говорить об этом каждый божий день, — вспоминают ассистенты доктора. — Мы взяли подушку, чтобы он мог опуститься на колено». Кроме того, они заранее подготовили самодельный плакат «Она сказала да», чтобы сделать фото на память.
Когда Гамбелл прилетела из Калифорнии в Тампу, МакМикин вручил ей букет красных роз и встал на колено (под которое заботливо была подложена подушка), чтобы произнести речь. «Прошло шестьдесят лет с тех пор, как мы впервые встретились, — начал он. — Я влюблен в тебя еще с тех времен, когда ты была чирлидершей». Под аплодисменты окружающих женщина согласилась стать женой доктора, и они радостно обнялись. По словам коллег МакМикина, он планирует через несколько месяцев уйти на пенсию и переехать в Калифорнию, чтобы всегда находиться рядом с возлюбленной.
Комментаторы в тиктоке радуются за пару, которая решила воссоединиться спустя столько лет. «Им суждено быть вместе, и ни время, ни расстояние не разлучили их», — пишут под роликом.