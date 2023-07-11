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В Пермском крае пропала группа туристов, сплавлявшихся по реке. Среди пропавших 11 детей

Семён Гудошников
Сегодня в 11:08

В Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек, которая сплавлялась по реке Усьва, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС. Половина из группы — дети.

Группа начала сплав из поселка Средняя Усьва 4 июля, протяженность маршрута — 175 километров. 9 июля в поселке Усьва их должен был встретить водитель, но туристы на месте не появились и с тех пор не выходят на связь.

Shot пишет, что испуганные родственники обращаются в экстренные службы. В региональном МЧС сказали 59.RU, что группы была не зарегистрирована. Спасатели уточняют информацию о маршруте и личностях пропавших и ведут поиск.

Издание также отмечает, что в реки в Прикамье в этом году обмелели из‑за засухи, поэтому, возможно, сплав группы затянулся, поскольку туристам приходится тащить катамараны.

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