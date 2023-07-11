В Пермском крае пропала группа туристов, сплавлявшихся по реке. Среди пропавших 11 детей

В Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек, которая сплавлялась по реке Усьва, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС. Половина из группы — дети.
Группа начала сплав из поселка Средняя Усьва 4 июля, протяженность маршрута — 175 километров. 9 июля в поселке Усьва их должен был встретить водитель, но туристы на месте не появились и с тех пор не выходят на связь.
Издание также отмечает, что в реки в Прикамье в этом году обмелели из‑за засухи, поэтому, возможно, сплав группы затянулся, поскольку туристам приходится тащить катамараны.
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