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В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе

Семён Гудошников
Сегодня в 22:16

В Краснодаре неизвестный убил замначальника городского отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сказал, что неизвестный выстрелил в Ржицкого несколько раз, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемых ищут, их мотив выясняется.

По данным Baza, нападение произошло в 7 утра во время утренней пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Телеграм-канал пишет об убийцах во множественном числе.

Shot сообщает, что неизвестный выпустил в Ржицкого четыре пули — они попали ему в грудь и спину.

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар». Украинские СМИ утверждали, что под его командованием с этой подлодки, находящейся в Черном море, выпускали «Калибры» по Украине и обстреливали Винницу в июле прошлого года. Тогда, по данным местных властей, погибли 27 человек.

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