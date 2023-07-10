В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар». Украинские СМИ утверждали, что под его командованием с этой подлодки, находящейся в Черном море, выпускали «Калибры» по Украине и обстреливали Винницу в июле прошлого года. Тогда, по данным местных властей, погибли 27 человек.