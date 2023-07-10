В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре неизвестный убил замначальника городского отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства сказал, что неизвестный выстрелил в Ржицкого несколько раз, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемых ищут, их мотив выясняется.
По данным Baza, нападение произошло в 7 утра во время утренней пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Телеграм-канал пишет об убийцах во множественном числе.
Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар». Украинские СМИ утверждали, что под его командованием с этой подлодки, находящейся в Черном море, выпускали «Калибры» по Украине и обстреливали Винницу в июле прошлого года. Тогда, по данным местных властей, погибли 27 человек.