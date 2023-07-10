В Подмосковье 19-летнему парню срезали скальп: нападавшим не понравилось, что у него зеленые волосы

В пресс-службе ведомства уточнили РБК, что завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.