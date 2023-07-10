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В Подмосковье 19-летнему парню срезали скальп: нападавшим не понравилось, что у него зеленые волосы

Семён Гудошников
Сегодня в 21:37

В подмосковной Электростали двое мужчин напали на местного жителя с ножом, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

По ее данным, «между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения». Пострадавшего госпитализировали, правоохранители начали проверку.

По информации Mash, конфликт произошел из‑за прически 19-летнего парня. Пострадавший подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету, а те в ответ начали оскорблять его из‑за внешнего вила, назвали «петухом».

Телеграм-канал пишет, что нападавшие срезали с молодого человека ирокез вместе с частью кожи. Прохожие оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

В МВД сказали, что один из подозреваемых задержан. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.

В пресс-службе ведомства уточнили РБК, что завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.

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