Парк Горького частично закроют на четыре дня из‑за VK Fest

Однако сквозного прохода от главного входа до Нескучного сада не будет. Попасть на территорию Зеленой школы и площадки «Салют» получится через вход у метро «Октябрьская». Пройти в парк в сторону Голицинского пруда можно будет через исторический вход на Ленинском проспекте.