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Парк Горького частично закроют на четыре дня из‑за VK Fest

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

С 14 по 18 июля частично закроют московский парк Горького, говорится на его сайте. Это связано с монтажом и проведением VK Fest.

Недоступна будет все партерная часть парка, от Арки до Голицынского пруда, включая Пушкинскую набережную и велодорожку. «Музеон», Нескучный сад и Воробьевы горы с экотропами продолжат работать в привычном режиме.

Однако сквозного прохода от главного входа до Нескучного сада не будет. Попасть на территорию Зеленой школы и площадки «Салют» получится через вход у метро «Октябрьская». Пройти в парк в сторону Голицинского пруда можно будет через исторический вход на Ленинском проспекте.

VK Fest в этом году длится почти месяц и пройдет в пяти городах — Владивостоке, Новосибирске, Петербурге, поселке Сириус под Сочи и Москве. Московская часть займет парк Горького на уик-энд 15 и 16 июля. Выступят Баста, Инстасамка, Anna Asti, Gayazov$ Brother$, Big Baby Tape, «Мытищи в огне», Антоха MC и другие.

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