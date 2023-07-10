Парк Горького частично закроют на четыре дня из‑за VK Fest

С 14 по 18 июля частично закроют московский парк Горького, говорится на его сайте. Это связано с монтажом и проведением VK Fest.
Недоступна будет все партерная часть парка, от Арки до Голицынского пруда, включая Пушкинскую набережную и велодорожку. «Музеон», Нескучный сад и Воробьевы горы с экотропами продолжат работать в привычном режиме.
Однако сквозного прохода от главного входа до Нескучного сада не будет. Попасть на территорию Зеленой школы и площадки «Салют» получится через вход у метро «Октябрьская». Пройти в парк в сторону Голицинского пруда можно будет через исторический вход на Ленинском проспекте.
VK Fest в этом году длится почти месяц и пройдет в пяти городах — Владивостоке, Новосибирске, Петербурге, поселке Сириус под Сочи и Москве. Московская часть займет парк Горького на уик-энд 15 и 16 июля. Выступят Баста, Инстасамка, Anna Asti, Gayazov$ Brother$, Big Baby Tape, «Мытищи в огне», Антоха MC и другие.