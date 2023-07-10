В Петербурге представят выставку «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»

В Петербурге 13 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» откроют экспозицию «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы — представители «Манежа», галереи «Триумф» и московского центра визуальной культуры Béton.
Они сообщили, что выставка представит панораму современного африканского искусства и его основные художественные течения последних 60 лет после обретения странами континента независимости.
Выставка станет первой масштабной экспозицией такого плана в России. Она объединит 47 африканских и 14 российских художников, артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив Поленова и документальные свидетельства.
В «Манеже» можно будет увидеть программные эссе и фотографии хрестоматийных выставок прошлого, а также более 300 произведений. Среди них — живопись, скульптура, фото, девять видеоработ и три масштабные инсталляции.
По словам директора «Манежа» Анны Яловой, задача выставки — «показать сходства, а иногда и пересечения культурных зон, которые неоднократно оказывались исключены из процесса генерации знания» и выработать новый подход к искусству Африки.
Экспозиция будет открыта до 3 сентября. Во время ее действия в «Манеже» пройдет обширная просветительская программа, включающая экскурсионные туры, арт-медиации, лекции и открытые дискуссии. Билеты на выставку продаются на «Афише».