Хоакин Феникс в первом трейлере «Наполеона» Ридли Скотта

Apple TV опубликовал первый трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Кинотеатральная премьера картины запланирована на 22 ноября, позже релиз состоится на стриминге.
Лента расскажет о становлении Наполеона, а также о его стремительном и безжалостном восхождении к императорской власти через призму зависимых и часто изменчивых отношений с женой Жозефиной.
В дебютном трейлере показали кадры из Египетского похода 1798–1801 годов, целью которого Наполеон ставил завоевание страны.
Жену французского императора Жозефину Богарне сыграла звезда «Короны» Ванесса Кирби. В ленте также снялись Бен Майлс, Людивин Санье, Тахар Рахим, Иэн МакНис, Юссеф Керкур, Кэтрин Уокер, Мэттью Нидем и другие.
В качестве режиссера выступил Ридли Скотт. Постановщик и Феникс уже работали вместе — более двадцати лет назад над фильмом «Гладиатор». Тогда актеру довелось воплотить на экране образ римского императора Коммода. За эту роль он был номинирован на премию Американской киноакадемии.