Хоакин Феникс в первом трейлере «Наполеона» Ридли Скотта

В качестве режиссера выступил Ридли Скотт. Постановщик и Феникс уже работали вместе — более двадцати лет назад над фильмом «Гладиатор». Тогда актеру довелось воплотить на экране образ римского императора Коммода. За эту роль он был номинирован на премию Американской киноакадемии.