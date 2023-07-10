Реклама
Новости

Хоакин Феникс в первом трейлере «Наполеона» Ридли Скотта

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:32

Apple TV опубликовал первый трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Кинотеатральная премьера картины запланирована на 22 ноября, позже релиз состоится на стриминге.

Лента расскажет о становлении Наполеона, а также о его стремительном и безжалостном восхождении к императорской власти через призму зависимых и часто изменчивых отношений с женой Жозефиной.

В дебютном трейлере показали кадры из Египетского похода 1798–1801 годов, целью которого Наполеон ставил завоевание страны.

Жену французского императора Жозефину Богарне сыграла звезда «Короны» Ванесса Кирби. В ленте также снялись Бен Майлс, Людивин Санье, Тахар Рахим, Иэн МакНис, Юссеф Керкур, Кэтрин Уокер, Мэттью Нидем и другие.

В качестве режиссера выступил Ридли Скотт. Постановщик и Феникс уже работали вместе — более двадцати лет назад над фильмом «Гладиатор». Тогда актеру довелось воплотить на экране образ римского императора Коммода. За эту роль он был номинирован на премию Американской киноакадемии.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Хоакин ФениксСкотт РидлиЖозефина БогарнеВанесса КирбиБен МайлсИэн МакнисКэтрин Уокер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»