Тиктокер Джеррад Суаренджин в начале июля зашел в супермаркет Kroger в Техасе, где увидел писателя Шона Уорнера, продающего свой детектив. «Я просто ходил по магазину, когда заметил, что этот человек пытается продвигать свою новую книгу», — объяснил блогер в подписи к ролику, в котором другой посетитель общается с автором. Уорнер рассказывает, что «Ли Ховард и призраки поместья Симмонс-Пирс» — его дебютный роман, в нем идет речь о девочке-подростке, «которая объединяется с призраками, чтобы разгадать тайну убийства ее родителей». Суаренджин признается, что практически не читает книги, но в этот раз вдруг решил купить сразу две — одну для себя, и одну для розыгрыша среди подписчиков.