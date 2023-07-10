Тиктокер Джеррад Суаренджин в начале июля зашел в супермаркет Kroger в Техасе, где увидел писателя Шона Уорнера, продающего свой детектив. «Я просто ходил по магазину, когда заметил, что этот человек пытается продвигать свою новую книгу», — объяснил блогер в подписи к ролику, в котором другой посетитель общается с автором. Уорнер рассказывает, что «Ли Ховард и призраки поместья Симмонс-Пирс» — его дебютный роман, в нем идет речь о девочке-подростке, «которая объединяется с призраками, чтобы разгадать тайну убийства ее родителей». Суаренджин признается, что практически не читает книги, но в этот раз вдруг решил купить сразу две — одну для себя, и одну для розыгрыша среди подписчиков.
Ролик посмотрели более 16,6 млн раз, и зрители заинтересовались детективным романом. Пользовательница, которая назвала себя учительницей литературы в старшей школе, захотела получить экземпляр для книжной полки и связаться с автором, чтобы пригласить его к ученикам. Многие комментаторы заметили, что Уорнер выглядел очень подавленным, но оживился, когда к нему подошли посетители. «Все, что он хотел, — это просто поговорить с кем‑то о своей книге», — пишут под видео.
Шон Уорнер — отец двоих взрослых детей, бывший десантник, детский терапевт и инженер, но он всегда мечтал стать писателем — об этом говорится на его сайте. После публикации вирусного ролика в жизни писателя началась «сумасшедшая неделя», как выразился он сам, заведя тикток. Теперь «Ли Ховард и призраки поместья Симмонс-Пирс» — бестселлер № 1 среди подростковых детективов на Amazon. Кроме того, Уорнер обсуждает со своим издателем выпуск аудиоверсии романа. «Это просто удивительная вещь, которая произошла со мной, и все это благодаря вашей доброте и щедрости», — добавляет он.