Власти Азербайджана сообщили о задержании гражданина Афганистана, планировавшего теракт

Ведомство добавляет, что афганец приехал в Азербайджан из другой страны и вел в Баку наружное наблюдение вокруг здания посольства третьей страны. Также он искал других сообщников, покупал огнестрельное оружие и взрывчатые вещества и получал финансовую поддержку.