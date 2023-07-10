Власти Азербайджана сообщили о задержании гражданина Афганистана, планировавшего теракт

Служба госбезопасности Азербайджана задержала гражданина Афганистана, который планировал совершить теракт на территории страны. Об этом со ссылкой на сообщение СГБ пишет ТАСС.
Расследование ведомства показало, что Фавзан Муса Хан, 1990 года рождения, в сговоре с другими лицами планировал совершить в Азербайджане теракт.
«[Он собирался сделать это] с целью подрыва общественной стабильности в стране, создания паники среди населения, оказания влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями», — цитирует ТАСС Службу госбезопасности страны.
Ведомство добавляет, что афганец приехал в Азербайджан из другой страны и вел в Баку наружное наблюдение вокруг здания посольства третьей страны. Также он искал других сообщников, покупал огнестрельное оружие и взрывчатые вещества и получал финансовую поддержку.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям о терроризме. Задержанного арестовали, власти Азербайджана проводят следственные мероприятия и международные правовые процедуры для установления всех лиц, планировавших теракт.