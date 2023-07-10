Сотрудников ГИБДД обяжут снимать на видео нарушения во время скрытого патрулирования

Сотрудники Госавтоинспекции будут обязаны фиксировать при помощи технических средств правонарушения, выявленные во время скрытого патрулирования. Об этом пишет ТАСС.
Под скрытым патрулированием подразумевается перемещение на полицейском автомобиле без специальной цветографической схемы. В действующем административном регламенте норма о видеофиксации отсутствует.
«При наблюдении за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без цветографической схемы принимаются меры по фиксации с использованием технических средств нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП», — сказано в документе.
Во время такого патрулирования будут выявляться факты опасного вождения, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Также будут искать водителей с телефоном в руках, как и было прописано ранее.
Информацию о нарушениях сотрудники скрытого патруля будут передавать обычным нарядам. Сами они смогут нарушать правила только в случаях крайней необходимости.
Порядок проведения надзора за соблюдением требований законодательства России о безопасности дорожного движения вступает в силу 11 июля.