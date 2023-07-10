Финляндия ввела новые ограничения на въезд для россиян

Финляндия ввела новые ограничения на въезд в страну для россиян, которые 10 июля вступили в силу. Об этом сообщается на сайте финского МИДа.
Теперь транзит через Финляндию в страны Шенгенской зоны запрещен, также на границе необходимо предоставить веские причины для деловой поездки.
Помимо этого, ограничения затронули владельцев недвижимости, студентов и бизнесменов. Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны иметь основание для личного присутствия в стране.
Студенты смогут получать в Финляндии только то обучение, которое ведет к получению степени. Также им можно посещать страну лишь для участия в определенных программах, например обмена.
Ранее Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной мира. В топ-5 вошли Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. Единственной новой страной в первой двадцатке стала Литва, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года. Россия оказалась на 70-м месте, поднявшись на 10 строчек с прошлого года.