Финляндия ввела новые ограничения на въезд для россиян

Ранее Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной мира. В топ-5 вошли Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. Единственной новой страной в первой двадцатке стала Литва, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года. Россия оказалась на 70-м месте, поднявшись на 10 строчек с прошлого года.