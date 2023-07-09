FT: злоумышленники украли у финтех-стартапа Revolut 20 млн долларов

Мошенники обманули финтех-стартап Revolut на 20 млн долларов, рассказали источники Financial Times. Компания пока не комментировала скандал.
Злоумышленники нашли лазейку из‑за различий между американскими и европейскими версиями платежных систем, говорят собеседники издания. При отклонении некоторых транзакций Revolut по ошибке возвращал средства из собственных денег.
Зная об этом, грабители побуждали людей совершать дорогостоящие покупки. Транзакция затем отменялась, а деньги от Revolut поступали на счета, после чего обналичивались в банкомате. От этого пострадали только собственные средства компании, утверждают два источника FT.
Лазейку стартап заметил еще в конце 2021 года, однако не устранил ее в срок. В итоге в начале 2022 года ею несколько месяцев пользовались мошенники.
Проблема вскрылась, когда американский банк-партнер стартапа сообщил о нехватке денег на счетах, пишет издание. Часть из украденного Revolut удалось вернуть, узнали журналисты. Впрочем, убытки от кражи не были включены в финансовые показатели компании за 2021 год.
Компания все еще ожидает получения банковской лицензии в Великобритании, более чем через два года после первого объявления о подаче заявки, что намного дольше, чем обычный срок рассмотрения заявки, составляющий менее года.
Управление по финансовому поведению Великобритании ранее заказало независимый обзор политики Revolut по предотвращению и выявлению финансовых преступлений в 2020 году.
Аудитор BDO отдельно предупредил, что доходы Revolut могли быть «существенно искажены», поскольку он не смог убедиться в «полноте и возникновении» примерно двух третей доходов, заявленных на 2021 год.
В последние месяцы Revolut также столкнулся с несколькими громкими увольнениями, включая генерального директора своего британского банка Джеймса Рэдфорда и финансового директора Микко Саловаару.
Джоэл Касс, начальник отдела кадров и руководитель банковских продуктов британского подразделения, также должен покинуть компанию.