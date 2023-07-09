Трансгендер впервые выиграл звание «Мисс Нидерланды»

22-летняя Рикки Валери Колле стала первой в истории трансгендерной победительницей конкурса «Мисс Нидерланды», сообщает Le Figaro со ссылкой на нидерландскую радиостанцию NOS.
«Это будет фантастика (…) завтра настанет время блистать», — написала Колле в сторис перед конкурсом.
«Я преодолела так много душевно и физически. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью», — рассказала победительница в своих соцсетях.
Рикки Колле также поблагодарила своих конкуренток, которые также боролись за титул, за их щедрость и доброту. «Невероятно, насколько близким становится коллектив за такой короткий промежуток времени. Мы все разделяем одну и ту же страсть, и это автоматически сплачивает нас», — добавила она.
Модель представит свою страну на следующем конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году в Сальвадоре.
Рикки Колле уже хорошо известна в своей стране, у нее почти 25 000 подписчиков в инстаграме*. В 2018 году она приняла участие в телевизионной программе Holland Next Top Model, став вторым трансгендером, принявшим участие в шоу, и дошла до финала.
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