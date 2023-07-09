Трансгендер впервые выиграл звание «Мисс Нидерланды»

«Я преодолела так много душевно и физически. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью», — рассказала победительница в своих соцсетях.