Топ чарта альбомов «ВКонтакте» заняли релизы с нулем слушателей

Все три альбома объединяют размер и содержание — там по 10 треков, каждый из которых не длиннее двух минут. Ни одну из 30 записей нельзя назвать песней: часть из них представляет собой шум, часть — бой ударных или звуки инструментов. Они также не появляются в топ-100 песен «ВКонтакте».