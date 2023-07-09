Топ чарта альбомов «ВКонтакте» заняли релизы с нулем слушателей

Верхние позиции чарта альбомов «ВКонтакте» заняли альбомы анонимных исполнителей, заметила «Афиша Daily». У них нет ни слушателей на других стриминговых площадках, ни публикаций в самой соцсети.
На трех строчках в первой пятерке списка находятся альбомы «Пытка» исполнителя «Твой сон» (1700 прослушиваний), «Никто другой» от PiLOT (1300 стримов) и «Услышь меня» U$er (310 стримов). Они занимают второе, третье и четвертое места соответственно.
Такое количество прослушиваний нехарактерно мало для попадания в чарт. Для сравнения: у самого нового релиза в топ-10, «Long Live 812» рэпера Alblak 52, с момента выхода 7 июля набралось уже 870 тыс. стримов, но он занимает лишь шестую позицию.
Все три альбома объединяют размер и содержание — там по 10 треков, каждый из которых не длиннее двух минут. Ни одну из 30 записей нельзя назвать песней: часть из них представляет собой шум, часть — бой ударных или звуки инструментов. Они также не появляются в топ-100 песен «ВКонтакте».
По информации Spotify, у всех трех исполнителей по нулю слушателей за последний месяц. Ситуация на «Яндекс Музыке» чуть иная: у «Твой сон» там 15 слушателей за месяц, у U$er — всего один. Альбом «Никто другой» по какой‑то причине в сервисе «Яндекса» и «ВК Музыке» появился на страницах шотландской рок-группы Pilot, известной в 1970-х годах.
В разделе о лейбле у «Никто другой» и «Услышь меня» указано слово LOL. У «Твой сон» в этой строке написано «h45». Найти такую фирму в сети не удается, но на «Яндекс Музыке» с такой подписью есть еще один альбом в похожем стиле.
Найти сообщества исполнителей или посты с этими альбомами во «ВКонтакте» у «Афиши Daily» не получилось. Пресс-служба «ВКонтакте» ответила, что соцсеть разбирается в происходящем.