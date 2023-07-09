«Подъем»: пункт пропуска между Литвой и Беларусью больше суток закрыт из‑за пакистанца

В погранслужбе Литвы предоставили иностранцу воду и еду, а когда ему стало плохо, вызвали скорую. Пограничники Беларуси мужчину обратно не пускают и утверждают, что пакистанец в их страну возвращаться и сам не хочет, а с документами у него все в порядке.