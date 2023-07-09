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«Подъем»: пункт пропуска между Литвой и Беларусью больше суток закрыт из‑за пакистанца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:06

Пункт пропуска между Литвой и Беларусь больше суток закрыт из‑за пакистанца, которая ни одна из стран не хочет принимать. Об этом сообщает издание «Подъем».

Утром 8 июля мужчина ехал на автобусе Минск — Вильнюс, прошел через белорусскую границу в нейтральную зону на пункте пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», но литовские пограничники въезд ему запретили, утверждая, что у него поддельный румынский паспорт. Иностранца вывели в нейтральную зону, а позади него, как пишет «Подъем», выставили забор.

В погранслужбе Литвы предоставили иностранцу воду и еду, а когда ему стало плохо, вызвали скорую. Пограничники Беларуси мужчину обратно не пускают и утверждают, что пакистанец в их страну возвращаться и сам не хочет, а с документами у него все в порядке.

Тем временем погранпункт полдня стоял закрытым полностью, потом там возобновилось движение автобусов с литовскими номерами и дипломатического транспорта.

В 2021 году на границе Беларуси и Польши сложилась кризисная ситуация: мигранты с Ближнего Востока пытались нелегально попасть на территорию страны ЕС. В следующем году погранслужба Польши сообщила о значительном приросте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы.

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